Katai postigao najlakši gol u karijeri

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Napadač Crvene zvezde Aleksandar Katai postigao je gol za svoj tim nakon velike greške gostiju.

Aleksandar Katai postigao najlakši gol u karijeri Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde mučili su se protiv Čukaričkog u ranije odloženom meču 6. kola Superlige, sve dok iskusni Aleksandar Katai nije postigao drugi gol na meču. Bio je to jedan od najlakših golova u karijeri najboljeg strijelca Superlige Srbije, jer je nakon greške Lazara Kaličanina loptu spakovao u praznu mrežu.

Defanzivac Nemanja Tošić nezgodno je vratio loptu ka svom golmanu, a talentovani Lazar Kaličanin nije se najbolje snašao. Momak koji se sticajem okolnosti nedavno našao i na treninzima seniorske selekcije Srbije nije uspio da interveniše na pravi način, a kada je promašio loptu otvorio je prostor Kataiju da se upiše u strelce.

Drugi gol na utakmici.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Aleksandar Katai je sa samo nekoliko metara udaljenosti poslao loptu u praznu mrežu, a to je njegov 15. gol u prvenstvu. Na listi strijelaca najbliži pratilac mu je Mirko Ivanić koji je postigao 11 golova. Napadač Partizana Jovan Milošević i napadač OFK Beograda Džej Enem postigli su po devet golova.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

FK Crvena zvezda Aleksandar Katai FK Čukarički Superliga Srbije

