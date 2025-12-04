Katai postigao najlakši gol u karijeri

Napadač Crvene zvezde Aleksandar Katai postigao je gol za svoj tim nakon velike greške gostiju.
Fudbaleri Crvene zvezde mučili su se protiv Čukaričkog u ranije odloženom meču 6. kola Superlige, sve dok iskusni Aleksandar Katai nije postigao drugi gol na meču. Bio je to jedan od najlakših golova u karijeri najboljeg strijelca Superlige Srbije, jer je nakon greške Lazara Kaličanina loptu spakovao u praznu mrežu.
Defanzivac Nemanja Tošić nezgodno je vratio loptu ka svom golmanu, a talentovani Lazar Kaličanin nije se najbolje snašao. Momak koji se sticajem okolnosti nedavno našao i na treninzima seniorske selekcije Srbije nije uspio da interveniše na pravi način, a kada je promašio loptu otvorio je prostor Kataiju da se upiše u strelce.
Aleksandar Katai je sa samo nekoliko metara udaljenosti poslao loptu u praznu mrežu, a to je njegov 15. gol u prvenstvu. Na listi strijelaca najbliži pratilac mu je Mirko Ivanić koji je postigao 11 golova. Napadač Partizana Jovan Milošević i napadač OFK Beograda Džej Enem postigli su po devet golova.
