Nemanji Radonjiću ukinuta suspenzija: Milojević tražio da Zvezda poništi odluku

Vladan Milojević pomilovao Nemanju Radonjića i vratio ga u tim.

Crvena zvezda će u narednih pet mečeva, do kraja 2025. godine, imati na raspolaganju i nedavno suspendovanog Nemanju Radonjića. Važnu vijest za sve navijače otkrio je trener Vladan Milojević u najavi utakmice protiv Čukaričkog, za koju će brzonogi krilni fudbaler ravnopravno konkurisati.

Kako sam Milojević kaže, krilni napadač Nemanja Radonjić više nije suspendovan, jer je on insistirao da mu klub ukine kaznu koja mu je nedavno izrečena. To znači da se povećava broj fudbalera na koje može da računa za dva važna meča u Superligi Srbije, ali i za presudno gostovanje Šturmu u Ligi Evrope.

"Marko je pokazao svoju klasu i to koliko samim prisustvom znači ekipi, ali šta da radimo. Tako je kako je, nadam se da ćemo prebroditi i da će ostali igrači uspjeti da nadomjeste njegov nedostatak. Pored Arnautovića, nećemo imati Babiku, sa druge strane i Lučića. Njih nećemo sigurno imati do kraja polusezone. Imamo nekih malih prijavljenih povreda, ali vidjećemo poslije treninga kakva je situacija. Nemanji Radonjiću je, na moj zahtjev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", rekao je trener Zvezde.

Utakmica protiv Čukaričkog je samo početak izuzetno teške serije mečeva za Zvezdu. Za malo više od dvije sedmice tim Vladana Milojevića igraće protiv Čukaričkog i Vojvodine na svom terenu, zatim protiv Šturma u Gracu i na kraju protiv TSC-a u Bačkoj Topoli i lučanske Mladosti u Beogradu.

"Nekako se sve namjestilo da nam sve bude u posljednjih sedam dana, ali takav je život, takav je fudbal. Sve su to neka iskušenja koja su pred nama, vrijedno ćemo trenirati i raditi i naravno gledaćemo utakmicu po utakmicu. U ovom trenutku nam je svima u glavi derbi protiv Čukaričkog sutra", rekao je Milojević.

Osvrnuo se trener Crvene zvezde i na narednog protivnika - tim u kojem je radio na početku karijere i kojem je donio jedini trofej u klupskoj istoriji. Milojević smatra da Čukarički ima tim za mjesto u evropskim kvalifikacijama, što znači da će crveno-bijeli imati težak posao.

"Kolega Lešnjak je jedan od iskusnijih trenera, radili smo zajedno. Jako dobro poznaje fudbal i rezultati koje sa Čukaričkim pravi to pokazuju, kao i igre koje prikazuju. Čukarički je jedan od naših vodećih klubova, tako se pozicionirao prethodnih godina. Forsiraju mlade igrače, kao neko ko je bio tamo i ko poznaje sistem, znam kako radi gospodin Obradović, kao i Matijašević. Imaju stalno tendeciju da napreduju, tako da mislim da je Čukarički u ovom trenutku stabilan superligaš. Vjerujem da će se i sa rosterom koji imaju boriti za mjesto u Evropi", počeo je Milojević.

Navijači su Zvezdi potrebni u završnici polusezone.

"Svakako, igrali smo dvije utakmice bez publike. Marakana ima posebnu draž kada su navijači prisutni. Svakako treba da dođu, nadam se da će nas vrijeme poslužiti. Ipak, u decembru smo mjesecu, ali apelujem da ko god može, da dođe da nam pomogne. U situaciji smo da svaki navijač i svaki glas mogu da nam pomognu", zaključio je Vladan Milojević.