Katastrofa za Šturm pred Zvezdu: Ostali bez ključnog igrača, mora na hitnu operaciju

Austrijski tim biće žestoko oslabljen u utakmici sa Crvenom zvezdom koja se igra naredne sedmice.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Rainer / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene gostuju ekipi Šturma 11. decembra u okviru 6. kola Lige Evrope. Tim iz Graca će žestoko oslabljen na megdan srpskom šampionu, pošto su ostali bez jednog od najpouzdanijih igrača, štopera Dimitrija Lavalea koji je zbog teške povrede već završio sezonu. Pokidao je prednji ukršteni ligament i čeka ga duga pauza.

Belgijanac se požalio na povredu minulog vikenda na meču protiv Hartberga kada je zamijenjen je u 65. minutu. Odmah je bilo jasno da je situacija i više nego ozbiljna, a kasnije je saopšteno da će biti podvrgnut operaciji.

Dimitri Lavale

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Rainer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ta vijest nas je sve u klubu jako potresla. Dimitri je mnogo važan dio grupe, lider tima i njegov gubitak je bolan udarac", rekao je direktor Šturma Mihael Paransen.

Očekuje se da će se austrijski tim u njegovom odsustvu osloniti na štoperski tandem Emanuel Aivu - Tim Orman. Crvena zvezda se trenutno nalazi na 22. poziciji na tabeli, dok je Šturm 28.

