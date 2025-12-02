Kako su zubi napravili problem "Zvezdinom Mesiju": Agent odmah zvao Terzića da kritikuje klub

Andrija Maksimović imao problem po dolasku u Lajpcig zbog toga što medicinska služba Crvene zvezde nije primijetila jednu stvar.

Talentovani srpski fudbaler Andrija Maksimović prešao je ovog ljeta iz Crvene zvezde u Lajpcig za 14 miliona evra, međutim prvi dio sezone je praktično propustio. Povrijedio se tokom priprema, polako ga tek uvode u prvi tim, a uz to je bilo i nekih problema koje u njemačkom klubu nisu očekivali.

U pitanju je problem sa zubima, odnosno vilicom, koji je primijećen tek kada je stigao u Lajpcig. To je otkrio njegov agent Zoran Stojadinović koji je ispričao i da je to zamjerio Crvenoj zvezdi.

"On je sada tamo radio zube. Pričao sam prije neki dan sa Terzom (Zvezdan Terzić prim. aut.) i negdje sam mu saopštio da je to propust Zvezdine medicinske službe. Otišao je u Njemačku sa razvaljenom vilicom. Stalno je imao probleme, upale, prehlade, viruse... Ne kažem da su zubi samo uticali na to, ali imali su veliki uticaj", rekao je Stojadinović za "Mozzart Sport".

To su ipak sitni problemi koji su sada iza Andrije Maksimovića koji je radio i na mišićnoj masi i sada je sve bliži onome što u Lajpcigu očekuju od svog talentovanog fudbalera.

"Ljudi u Lajpcigu su prezadovoljni sa Maksimovićem. Međutim, morate da imate jednu stvar na umu, on je iz Zvezde otišao sa 65 kilograma, prema svim mjerenjima njegova idealna težina je 74 do 75 kilograma. Sad je na 71,5. Kada je bila reprezentativna pauza došao je u Beograd na dva dana, vidi se da ga ima. Još je u tom specijalnom programu, rekli su mu da bi tokom decembra mogao da dobije veću minutažu", rekao je Stojadinović i dodao:

"Ja vjerujem u njega, njegov osjećaj za igru, to što ima u glavi. Samo je njegova fizička konstitucija bila sporna. Ali rade na tome, Nijemci su to... Imaju specijalan program. Cijeli dan je na stadionu, bave se njegovom ishranom."

Andrija Maksimović je do sada odigrao četiri utakmice za Lajpcig, ukupno 40 minuta.