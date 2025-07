"Maksimović je prosječan igrač, ne vrijedi 5.000.000 evra": Dušan Ilić smatra da su Nijemci pogriješili

Kondicioni trener Dušan Ilić ne cijeni kvalitete Andrije Maksimovića, najtalentovanijeg srpskog fudbalera.

Crvena zvezda je napravila najveći transfer u istoriji jer je talentovani Andrija Maksimović prodat RB Lajpcigu za 14.000.000 evra, dodatnih 500.000 kroz bonuse i još 10 odsto od naredne prodaje. To je najveći izlazni transfer u istoriji srpskog fudbala, a čini se i da je Maksimović dobio priliku da se razvija u najboljem mogućem okruženju, timu poznatom po forsiranju mladih igrača. Ipak, ima i onih koji smatraju da je ovaj transfer promašaj!

Kondicioni trener Dušan Ilić gostovao je u podkastu "Miljanov korner" i tom prilikom istakao da je Maksimović prosječan igrač koji ne vrijedi više od pet miliona. Smatra Ilić da je oko Andrije Maksimovića podignuta prevelika galama, koju nije zaslužio igrama na terenu, u dresu Crvene zvezde.

"Meni se Zvezda čini nikad bolje. Od kad je prodala malog Maksimovića, nikad bolje. Iskreno ti kažem. Tolika pompa, tolika halabuka, buka za igrača koji je prosječan igrač. Ne više od pet miliona. Nikog ne potcijenjujem, vjerovatno neko i o meni ima neko mišljenje da ne vrijedim, da vrijedim. Ja sam uvijek iskren i uvijek kažem kako stoje stvari sa moje tačke gledišta", počeo je kondicioni trener Dušan Ilić.

Ilić tvrdi da je Crvena zvezda napravila dobar posao, a da je Andriju Maksimovića u Lajpcig prodala samo jedna utakmica koju je odigrao dobro. Kaže da je to bilo u Ligi šampiona protiv Intera, ali teško je povjerovati da njemački klub koji je fabrika igrača tek tako dovodi talente.

"Mislim da taj igrač niti je nešto donio, neku prevagu u Zvezdi. Jedina utakmica koju je odigrao dobro je protiv Intera bila i ja mu pružam ruku ako ga je ta utakmica prodala. Realna vrijednost tog igrača je četiri-pet miliona, maksimum", rekao je Ilić, a voditelj podkasta je dobacio da je prodat za 14.000.000 evra. Dušan Ilić je i to prokomentarisao.

Po njegovim riječima, tek će se vidjeti da li je u pravu RB Lajpcig koji je kupio srpskog fudbalera ili on koji misli da je obeštećenje preveliko. "Neko je izvadio, 14 miliona evra. Da li je to prevara ili je dobra procjena, vidjećemo. Da li ja griješim, ali do sad igrače koje sam trenirao i kojima sam dao procjenu bilo je do sad 9/10 da igrači za koje sam garantovao da će nešto napraviti i za Mijatovića i za Nedeljkovića koji su... Znao sam da će to biti to. Mislim da i ovog puta ne griješim. Momku želim svu sreću, neka nastavi samo, neka radi svoj posao", zaključio je Ilić.