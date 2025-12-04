Crvena zvezda je prva u Superligi: Navijači su ovo čekali nedjeljama

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo slavili protiv Čukaričkog u zaostalom meču šestog kola Superlige.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički 3:0 i preuzeli prvo mjesto na tabeli srpskog šampionata.

U zaostaloj utakmici šestog kola Superlige Srbije "crveno-bijeli" su rano stekli prednost – već u 13. minutu mrežu gostiju zatresao je Miloš Veljković, da bi početkom drugog poluvremena Aleksandar Katai udvostručio vođstvo crveno-belih. Samo šest minuta kasnije Bruno Duarte je preciznim udarcem stavio tačku na meč.

Iako su finiš susreta dočekali sa igračem manje, jer je Tebo Učena u drugom minutu nadoknade isključen, izabranici Vladana Milojevića nisu dozvolili da pobjeda dođe u pitanje.

Ovo je Zvezdi drugi trijumf u nizu, pa sada ima 41 bod i minimalnu prednost u odnosu na Partizan. Čukarički, koji već tri kola ne zna za pobjedu, ostaje na sedmoj poziciji sa 23 osvojena boda i utakmicom manje.

U narednom kolu Zvezda u nedjelju dočekuje Vojvodinu, dok Čukarički dan kasnije gostuje Radničkom u Nišu.



