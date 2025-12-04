logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda je prva u Superligi: Navijači su ovo čekali nedjeljama

Crvena zvezda je prva u Superligi: Navijači su ovo čekali nedjeljama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo slavili protiv Čukaričkog u zaostalom meču šestog kola Superlige.

Crvena zvezda pobijedila Čukarički 3:0 Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički 3:0 i preuzeli prvo mjesto na tabeli srpskog šampionata.

U zaostaloj utakmici šestog kola Superlige Srbije "crveno-bijeli" su rano stekli prednost – već u 13. minutu mrežu gostiju zatresao je Miloš Veljković, da bi početkom drugog poluvremena Aleksandar Katai udvostručio vođstvo crveno-belih. Samo šest minuta kasnije Bruno Duarte je preciznim udarcem stavio tačku na meč.

Iako su finiš susreta dočekali sa igračem manje, jer je Tebo Učena u drugom minutu nadoknade isključen, izabranici Vladana Milojevića nisu dozvolili da pobjeda dođe u pitanje.

Ovo je Zvezdi drugi trijumf u nizu, pa sada ima 41 bod i minimalnu prednost u odnosu na Partizan. Čukarički, koji već tri kola ne zna za pobjedu, ostaje na sedmoj poziciji sa 23 osvojena boda i utakmicom manje.

U narednom kolu Zvezda u nedjelju dočekuje Vojvodinu, dok Čukarički dan kasnije gostuje Radničkom u Nišu.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Čukarički Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC