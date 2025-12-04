Albert Rijera neće biti trener Crvene zvezde: Potpisao ugovor koji sprečava dolazak u Beograd

Španski stručnjak Albert Rijera produžio ugovor sa Celjem i isključio se iz kruga kandidata za klupu Crvene zvezde.

Crvena zvezda je tokom turbulentnog jesenjeg dela sezone razmišljala o promeni na mestu šefa stručnog štaba, a tada je u prvi plan iskočio Albert Rijera. Španski stručnjak i nekadašnji fudbaler Liverpula već godinama uspešno radi u Sloveniji, pa je jasno zašto su ga mnogi videli kao Milojevićevog naslednika, ali... Sada je ta priča daleko od realnosti!

Celje i Albert Rijera potpisali su novi ugovor, koji španskog stručnjaka čuva na klupi slovenačkog tima sve do 2028. godine! Španskom stručnjaku otvara se prostor da nastavi sa radom na klupi slovenačkog tima, kojem je u tekućoj sezoni već stekao ogromnu prednost na tabeli. I narednog leta će Celje imati evropske izazove, a Rijera priliku da se opet dokazuje protiv bogatijih klubova.

Tako je završena najveća fudbalska saga u Sloveniji, jer se mesecima pričalo o tome gde će Rijera. Špancu je ugovor isticao krajem sezone, a za njega su se raspitivali Crvena zvezda, Dinamo iz Zagreba, Spartak iz Moskve,... Na kraju su Rusi, prvi čovek kluba Valerij Kolotilo i sportski direktor Genadij Golubin uspeli da završe veliki posao i obezbede potpis.

"Postoji nekoliko razloga za produžetak ugovora. Prvo, čudovište koje smo stvorili u Celju je i dalje gladno. Gladno je novih uspeha - u domaćem prvenstvu, kupu i međunarodnim takmičenjima. Kada kažem da Celje može ravnopravno da se takmiči sa bilo kojom ekipom sa kojom se suoči u Evropi, verujem u to i stojim iza toga. Drugo, uvek sam se u Celju osećao srećno i voljeno. Ljudi u klubu mi veruju. I ja verujem njima. Podrška na stadionu raste. Zašto bih bežao od nečega tako lepog? U fudbalu se često dešava da želite nešto više, pa se spotaknete", rekao je Rijera nakon potpisivanja ugovora, uz poruku da nije završio posao.

Glasine o dolasku Alberta Rijere u Crvenu zvezdu će utihnuti, iako je i pre ovoga bilo jasno da Zvezda neće menjati trenera na kraju 2025. godine. Vladan Milojević će ostati na klupi do kraja sezone u kojoj ima priliku za još jednu titulu u Superligi, još jedan trofej u Kupu Srbije i još jedan veliki evropski uspeh. Crveno-beli trenutno veoma dobro stoje u Ligi Evrope i za evropsko proleće praktično su im potrebna tri boda na mečevima protiv Šturma, Malmea i Selte.

