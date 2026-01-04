"Djeco moja, ne završava se ovdje": Čika Miša okupio za stolom fudbalere Zvezde, ove riječi mu nikad neće zaboraviti

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dragan Mićić u intervjuu za MONDO emotivno se oprostio od Milorada Kosanovića, svog trenera dok je nosio crveno-bijeli dres.

Izvor: MN PRESS

Harizmatični Milorad Kosanović, jedan od kultnih likova srpskog fudbala, preminuo je u Novom Sadu na svoj 75. rođendan, nakon kraće bolesti. Od bivšeg trenera oprostili su se njegovi klubovi Vojvodina i Crvena zvezda, a u razgovoru za MONDO isto je učinio i Dragan Mićić - nekadašnji napadač Crvene zvezde i učenik Milorada Kosanovića tokom njegovog prvog mandata na klupi crveno-bijelih.

"Jedan od mojih najdražih trenera. On je najzaslužniji za moju trenersku karijeru. Kada sam završio igračku karijeru, na njegov nagovor sam upisao za A licencu i posvetio se trenerskom poslu. Najzaslužniji je što sam ostao u sportu. Baš na njegov nagovor. Imali smo odličnu saradnju, bio mi je trener u Crvenoj zvezdi. Kad sam danas saznao da je preminuo, baš mi je teško palo jer mi je mnogo drag čovjek", počeo je priču o Miloradu Kosanoviću njegov nekadašnji učenik.

Tokom sezone 1997/98 Milorad Kosanović je vodio Crvenu zvezdu, a šampionsku titulu u Jugoslaviji osvojio je Obilić. Klub iza kojeg je stajao Željko Ražnatović Arkan imao je dobar tima, ali to vjerovatno nije bio jedini faktor koji je uticao na šampionsku trku u kojoj su crno-bijeli završili na drugoj poziciji.

"Znamo šta se dešavalo te godine, ko je bio šampion. Zvezda nije osvojila ništa, znamo zašto. Milorad Kosanović je bio veliki stručnjak koji je držao do sebe. Znam neka dešavanja... On je držao principe, nije odstupao, pokazao je hrabrost. Bile su to teške godine", rekao je Mićić i dodao: "Znam da je bilo dosta teška sezona za Zvezdu i za njega kao trenera. Imao je raznih pritisaka, ali je bio hrabar trener i čovjek."

Jedan od kultnih mečeva u toj sezoni Crvena zvezda je odigrala na Vračaru, gdje je domaćin bio Obilić, budući šampion Jugoslavije. Tim Milorada Kosanovića na poluvremenu nije ušao u svlačionicu, već je na klupi za rezervne igrače održao sastanak pred nastavak meča.

"Bio sam prisutan tada na Vračaru, ali ne mogu da se sjetim svega. Nismo išli u svlačionicu, nismo ulazili. Bilo je dojavljeno da navodno postoji mogućnost prisluškivanja dešavanja u svlačionici. Ostali smo tamo na klupi. Između ostalog, naravno, prije utakmice... To se sve saznalo poslije. Zato i kažem da je on hrabar trener. On je imao velike pritiske za tu utakmicu. Sve kad se sklopi, to je jedan gospodin čovjek, dosljedan trener. Imao je principe, nikome nije dozvolio da mu se miješa u posao. Stvarno jedan od mojih najdražih trenera", zaključio je Mićić.

Kosanović se tokom prvog mandata u Crvenoj zvezdi zadržao na klupi nešto duže od jedne sezone, a Mićić po lijepom pamti njihovu saradnju. Iako nije bio u prvom planu, nekadašnji napadač Crvene zvezde zna koliko ga je Milorad Kosanović poštovao i kako se prema njemu ophodio.

"Bilo je u Crvenoj zvezdi i lijepih trenutaka i loših rezultata, ali u svakom slučaju dobra saradnja. Ja sam produžio ugovor sa Zvezdom na njegovu inicijativu. Imao sam ugovor na dvije godine, htio sam da promijenim sredinu kada je istekao, ali me je on nagovorio da ostanem. Imali smo dobru saradnju. Ja nisam bio igrač koji je imao veliku minutažu, ali sam bio zadovoljan njegovim pristupom", rekao nam je Dragan Mićić.

Nakon što je završio igračku karijeru, Dragan Mićić je na prijedlog Milorada Kosanovića počeo da se edukuje za fudbalskog trenera, čime se i danas bavi. Nekadašnji trener Crvene zvezde brinuo je o igračima koje je trenirao, pa i o tome šta će oni raditi kada više ne budu igrali fudbal.

"Ostali smo u dobrim odnosima, viđali smo se. Sjećam se, bilo je nas par igrača iz Zvezde, pokojni Bunjevčević, Ilić... Bili smo na nekom ručku, a on je insistirao da mi svi upišemo A licencu. Rekao je 'Djeco moja, ovdje se ne završava, vi nastavljate.' On je bio direktor škole za trenere. Rekao nam je da pripremimo papire, zahtjeve i da nastavljamo sa školovanjem. Skupili smo se onako, da se vidimo, nevezano za to i onda je on izašao sa tim prijedlogom", rekao je Dragan Mićić za MONDO.

(MONDO - Dušan Ninković)