Crvena zvezda se oglasila zbog Milorada Kosanovića: Ovako su crveno-bijeli izrazili saučešće

Crvena zvezda se oglasila zbog Milorada Kosanovića: Ovako su crveno-bijeli izrazili saučešće

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Smrt Milorada Kosanovića pogodila je i Crvenu zvezdu.

oprostaj fk crvena zvezda od milorada kosanovica Izvor: MN PRESS

Preminuo je Milorad Kosanović, harizmatični fudbalski trener i kultna ličnost srpskog sporta. Tokom bogate fudbalske i trenerske karijere čika Miša je u dva navrata imao priliku da trenira Crvenu zvezdu - na klupi beogradskog tima Kosanović nije osvojio trofeje, ali je ostavio svoj trag.

Zbog toga se i Crvena zvezda oglasila nakon smrti slavnog trenera. Objavom na društvenim mrežama i saopštenjem na zvaničnom klupskom sajtu aktuelni šampion Srbije oprostio se od Milorada Kosanovića i izrazio saučešće porodici dugogodišnjeg sportskog radnika.

"Fudbalski klub Crvena zvezda sa velikom tugom obavještava javnost da je u 75. godini života preminuo nekadašnji trener našeg kluba Milorad Kosanović.

Milorad Kosanović rođen je 4. januara 1951. godine u Banovcima. Crvenu zvezdu je sa klupe predvodio u dva navrata. Prvi put je beogradske crveno-bijele preuzeo 1997. godine i na toj funkciji se zadržao nepune dvije sezone. Drugi mandat uslijedio je 2007. godine, kada je u klubu proveo nekoliko mjeseci.

Tokom bogate fudbalske karijere, Kosanović je ostvario zapažene uspjehe kao trener i sportski radnik. Završio je Višu trenersku školu, a prve trenerske korake napravio je 1985. godine kao pomoćni trener u drugoligašu Novom Sadu. Nakon toga, četiri godine je obavljao funkciju poslovnog direktora, a potom i direktora Vojvodine, sa kojom je 1989. godine osvojio šampionsku titulu prvaka Jugoslavije.

U novosadskom klubu bio je i tehnički direktor, kao i šef stručnog štaba u periodu od 1992. do 1995. godine. Dvije godine je obavljao i funkciju selektora reprezentacije Malte. Značajne rezultate ostvario je i radeći u Kini, a tokom karijere bio je i selektor mlade reprezentacije.

Kosanović je kao igrač nastupao na poziciji odbrambenog fudbalera. Branio je boje Borova, Proletera, Vojvodine, OFK Kikinde i Novog Sada, gdje je i završio igračku karijeru. Internacionalnu karijeru gradio je u švedskom Malmeu, dok je sa Vojvodinom osvojio Srednjoevropski kup.

Fudbalski klub Crvena zvezda izražava iskreno saučešće porodici Kosanović", navodi se u objavi Crvene zvezde.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Milorad Kosanović

