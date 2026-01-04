"Zbog nje sam '71 pobjegao iz Jugoslavije": Milorad Kosanović na moru upoznao ljepoticu i odmah se spakovao

Milorad Kosanović nije imao dilemu, spakovao se i zbog ljubavi pobjegao iz Jugoslavije u Švedsku, gdje je nastavio karijeru.

Preminuo je Milorad Kosanović, harizmatični trener koji je čitav život posvetio fudbalu. Ostala je iza njega šampionska titula Vojvodine, polufinale Lige šampiona u Aziji sa kineskim klubom, sukob sa Dejanom Savićevićem, otkrivanje Siniše Mihajlovića u Borovu, za koje je svojevremeno i sam igrao... Mnogi ne znaju za jednu epizodu iz Kosanovićevog života - kada je pobjegao iz Jugoslavije!

Imao je samo 20 godina i odlučio da se zbog ljubavi odsjeli iz Jugoslavije! Bio je perspektivan fudbaler Borova, ali je na ljetovanju upoznao Šveđanku koja mu je osvojila srce. Donio je odluku da se odseli, pa je naredne tri godine živio na sjeveru Evrope, igrao za Malme i osvajao trofeje u Švedskoj!

"Pobjegao sam s njom tada. Za šest mjeseci završio sam brzi kurs švedskog jezika i upisao ekonomiju. Poslije tri godine, došli smo u Vukovar na odmor, kod mojih mame i tate. Iskreno, u Malmeu mi je dosadilo, nema tamo sunca, stalno oblaci i kiša, a mrak brzo pada... Otac je tada već bio direktor Vukovarske banke i bio je u kontaktu s ljudima iz zrenjaninskog Proletera, koji je tada igrao u Prvoj ligi i ja - ostanem u zemlji. Švedska viza mi je ubrzo isticala, ali nisam više želio da se vratim tamo. Tamo ima hiljade lijepih stvari, ali je klima loša, sjevernjačka, s mnogo mraka, vjetra i kiše", rekao je Milorad Kosanović za "Dnevnik".

Pošto mu je otac ugovorio novi angažman u Jugoslaviji, Milorad Kosanović se 1974. godine vratio u rodnu zemlju i postao fudbaler Proletera iz Zrenjanina. Do kraja igračke karijere nije napuštao Jugoslaviju, a igrao je još za dva novosadska kluba. Godinama je bio fudbaler Vojvodine, a zatim i Novog Sada u kojem je kasnije započeo trenersku karijeru.

U Vojvodini je obavljao i direktorsku i trenersku funkciju, da bi se 1996. godine ponovo otisnuo u inostranstvo. Bio je selektor seniorske reprezentacije Malte, a godinama je radio u kineskim klubovima i sa Dalijanom je bilježio najveće uspjehe u karijeri. Pored toga kratko je vodio Olimpiju iz Ljubljane, a najveći dio karijere proveo je u srpskim klubovima.

