logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zbog nje sam '71 pobjegao iz Jugoslavije": Milorad Kosanović na moru upoznao ljepoticu i odmah se spakovao

"Zbog nje sam '71 pobjegao iz Jugoslavije": Milorad Kosanović na moru upoznao ljepoticu i odmah se spakovao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Milorad Kosanović nije imao dilemu, spakovao se i zbog ljubavi pobjegao iz Jugoslavije u Švedsku, gdje je nastavio karijeru.

milorad kosanovic pobjegao iz jugoslavije zbog zene Izvor: MN PRESS

Preminuo je Milorad Kosanović, harizmatični trener koji je čitav život posvetio fudbalu. Ostala je iza njega šampionska titula Vojvodine, polufinale Lige šampiona u Aziji sa kineskim klubom, sukob sa Dejanom Savićevićem, otkrivanje Siniše Mihajlovića u Borovu, za koje je svojevremeno i sam igrao... Mnogi ne znaju za jednu epizodu iz Kosanovićevog života - kada je pobjegao iz Jugoslavije!

Imao je samo 20 godina i odlučio da se zbog ljubavi odsjeli iz Jugoslavije! Bio je perspektivan fudbaler Borova, ali je na ljetovanju upoznao Šveđanku koja mu je osvojila srce. Donio je odluku da se odseli, pa je naredne tri godine živio na sjeveru Evrope, igrao za Malme i osvajao trofeje u Švedskoj!

"Pobjegao sam s njom tada. Za šest mjeseci završio sam brzi kurs švedskog jezika i upisao ekonomiju. Poslije tri godine, došli smo u Vukovar na odmor, kod mojih mame i tate. Iskreno, u Malmeu mi je dosadilo, nema tamo sunca, stalno oblaci i kiša, a mrak brzo pada... Otac je tada već bio direktor Vukovarske banke i bio je u kontaktu s ljudima iz zrenjaninskog Proletera, koji je tada igrao u Prvoj ligi i ja - ostanem u zemlji. Švedska viza mi je ubrzo isticala, ali nisam više želio da se vratim tamo. Tamo ima hiljade lijepih stvari, ali je klima loša, sjevernjačka, s mnogo mraka, vjetra i kiše", rekao je Milorad Kosanović za "Dnevnik".

Pošto mu je otac ugovorio novi angažman u Jugoslaviji, Milorad Kosanović se 1974. godine vratio u rodnu zemlju i postao fudbaler Proletera iz Zrenjanina. Do kraja igračke karijere nije napuštao Jugoslaviju, a igrao je još za dva novosadska kluba. Godinama je bio fudbaler Vojvodine, a zatim i Novog Sada u kojem je kasnije započeo trenersku karijeru.

U Vojvodini je obavljao i direktorsku i trenersku funkciju, da bi se 1996. godine ponovo otisnuo u inostranstvo. Bio je selektor seniorske reprezentacije Malte, a godinama je radio u kineskim klubovima i sa Dalijanom je bilježio najveće uspjehe u karijeri. Pored toga kratko je vodio Olimpiju iz Ljubljane, a najveći dio karijere proveo je u srpskim klubovima.

Bonus video:

Pogledajte

00:24
Fudbaleri Zvezde kod Delija
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Kosanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC