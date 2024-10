Kosanović opleo po selektoru Srbije: Piksi nije struka, Vlahović neće da se sramoti kod njega!

Teške riječi Milorada Kosanovića o radu selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: MN PRESS

Poznati srpski trener Milorad Kosanović nezadovoljan je radom selektora Dragana Stojkovića Piksija. Njih dvojica su sarađivala u Crvenoj zvezdi početkom ovog milenijuma, kada je Piksi kao predsjednik doveo Kosanovića za trenera, međutim "nema pardona" kod trenerskog vuka zbog toga - oštro je govorio o selektoru Srbije u razgovoru za "Danas".

Istakao je da sve bila greška i da "Piksi nije struka", objasnivši da ne može da se postane trener - tako kako je on postao: "Svaka čast na igračkoj karijeri, ali ne može da postane selektor neko ko je je krenuo od trećeg razreda osnovne škole na trenerskom putu. Fudbalske institucije su ugušene kako bi se obezbijedili prijatelji, braća, kumovi... Kako Nikola Lazetić može da bude direktor mlađih kategorija u FSS?", kazao je Kosanović i kritikovao i druge funkcionere: "Šta je uradio moj dobar drug Dragan Džajić za razvoj fudbala od kada je postao predsjednik FSS, šta je učinio po istom pitanju Nenad Bjeković? Ja Džaju mnogo volim, guraju ga pred kamere da se slika kad god je muka, a u fudbalskoj organizaciji su propusti brojni".

Prema njegovim riječima, partija Srbije protiv Španije za njega "nije nikakvo iznenađenje" i da u takvim situacijama ne ostaje mu ništa drugo nego da promijeni kanal. Tako je i pogledao samo prvo poluvrijeme u Kordobi, a onda se "prešaltao" na utakmicu u Beogradskoj areni.

"Ispratio sam prvo poluvrijeme i prešao na košarku Partizan - Bajern. Srce mi je puno kad zapjeva 20.000 ljudi u Areni. Međutim, žao mi je što tu nisu igrali neki naši momci, a ne četiri stranca i Pokuševski. Gdje su naši igrači? Imamo talente u košarci, ali nemamo proizvod. Bili smo vicešampioni svijeta, treći na Olimpijskim igrama… Partizan igra dobro jer je tu Željko Obradović, ali i on je tu završni lanac struke. On ne pravi igrače, a nama je to potrebno i u košarci. Zato su stranci nosioci i u klubu kakav je Partizan", naglasio je Kosanović.

Vrativši se na fudbal, ističe da smo u "trećoj kategoriji reprezentacija" i da ćemo za dvije-tri godine, usljed rada FSS, odnosa klubova prema mladim igračima i trenerima - pasti u posljednju. Nema prijedlog za Piksijevog nasljednika, a za budućnost srpskog fudbala se brine.

Izvor: EPA-EFE/Julio Munoz

"Naravno da nisam zadovoljan kvalitetom naših fudbalera. Pa gdje oni igraju? U Rusiji, Kipru, Kazahstanu, Saudijskoj Arabiji… Imamo Dušana Vlahovića koji je u Juventusu, ali on ne želi više da igra. Neće da se sramoti! Ni momci koji su osvojili Svjetsko prvenstvo za omladince na Novom Zelandu se nisu dovoljno razvili, jer su olako prodavani u inostranstvo i preskočili su faze u igračkom razvoju", objasnio je iskusni trener.

(Danas/MONDO/Milutin Vujičić)