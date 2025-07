"Kad ga vidi, ne može čovjek ni da zamisli kakav je": Jokićev kum otkrio šta se krije iza suza najboljeg na svijetu

Kum i stručni saradnik Nikole Jokića Nebojša Vagić pričao je o njegovim navikama i suzama nakon pobjede na "Dužijanci".

Nikola Jokić se našao na spisku selektora Svetislava Pešića za Eurobasket 2025. godine, a prije nego što se priključio nacionalnom timu vidjeli smo ga kako lije suze nakon pobjede svog konja. Na čuvenoj "Dužijanci" njegovo grlo je odnijelo pobjedu, a bukvalno cijeli svijet je pričao o tome kako je emotivno Nikola doživio ovu pobjedu.

O tome je imao šta da kaže i njegov lični trener, ali i jedan od bliskih prijatelja i kum Nebojša Vagić. Naglasio je da to može biti čudno samo onome ko ne poznaje dovoljno trostrukog MVP-a NBA lige.

"Neobično za vansportski i vankošarkaški svijet. On je izuzetno emotivna osoba, nije to ni toliko rijetko ni toliko često. On se raduje nekim uspjesima i van košarke. Bez obzira na to što je i slavio i bio emotivan, kod njega je izuzetno izražena disciplina. Kod njega je to posebno skriveno jer je kao osoba blagog i milog izgleda. Ne može čovjek kad ga pogleda ni da zamisli da je on toliko disciplinovan. To je disciplina na bazi spartanstva. izuzetno je disciplinovan i nema riječi o pomjeranju nečega. Da li je jutros trenirao, moraćete njega da pitate, ne mene", rekao je Nebojša Vagić gostujući u magazinu "Oko".

Kad treba salto, tu je prvi

Sada se sprema za Eurobasket i narednu sezonu u svom Somboru. Ima vremena naravno i da se opusti, ali taj "paradni" dio programa vrlo brzo zamijeni onaj vrlo radni.

"Režim rada je radno i paradno. Radno je uvijek prioritet, paradno u smislu da se ode na trke, da se ode na neka sportska dešavanja van košarke. Splavarenje nam je vrsta nekog sporta, da se da nekog oduška", istakao je Vagić.

Otkrio je da je Nikola Jokić svuda jako takmičarski nastrojen. Da li je u pitanju plivanje, pješačenje, planinarenje, da li su to konjske trke, rafting ili NBA liga, uvijek hoće da pobijedi.

"Vrlo je takmičarski raspoložen i tamo. Kada smo na hajkingu, kad se pliva, skače, kada se radi salto, on je tu prvi. Voli da uživa, da se kupa, da provodi vrijeme van Sombora najbolje moguće. Treninzi ipak nikad ne trpe, ne sjećam se da je ikad propušten trening iz bilo kog razloga. Mi idemo tamo dugi niz godina", rekao je on.

Čeka nas najbolja sezona?

"Nadamo se. Ja to mogu da kažem po njegovoj disciplini. Kad prestane zabava, smijeh i kupanje, on je odmah usmjeren prema treningu. On se jako lako šalta iz opuštene varijante u neku profesionalnu. On to radi sa takvom lakoćom da dan-danas plijeni", rekao je Nebojša Vagić za "Oko".