Tužne vijesti potresle su srpski fudbal u prvim danima 2026. godine pošto je preminuo Milorad Kosanović.

Izvor: MN PRESS

Milorad Kosanović je preminuo, čuveni fudbalski trener otišao je u vječnost na svoj 75. rođendan prenosi "Sport klub". Preminuo je u Novom Sadu poslije kraće bolesti.

"Čika Miša" bio je trener Crvene zvezde u dva mandata, vodio je Vojvodinu, Borac, Novi Pazar, Napredak i mnoge klubove u inostranstvu. Imao je uspješnu i igračku i trenersku karijeru i njegova smrt je udarac za srpski fudbal.

Vidi opis Tužna vijest: Milorad Kosanović preminuo na svoj rođendan FUDBAL - Trener fudbalera Crvene zvezde, Milorad Kosanovic, i pomocni trener Vojin Lazarevic. Beograd, 08.04.1998. snimio:N.Parausic MILORAD KOSANOVIC trener fudbalera Napretka Krusevac na utakmici Superlige Prvenstva Srbije protiv Crvene zvezde na stadionu Rajka Mitica, Beograd, 11.03.2018. godine Foto: Marko Metlas Fudbal, Crvena zvezda, Superliga Prvenstvo Srbije, Napredak Krusevac FUDBAL - MILORAD KOSANOVIC, trener fudbalera Crvena zvezda, na utakmici protiv Banata.Beograd, 07.10.2007. photo:N.Parausic FUDBAL - Milorad Kosanovic, trener fudbalera Crvena zvezda. Novi Sad, 09.09.1998. snimio:N.Parausic FUDBAL - MILORAD KOSANOVIC, trener Crvene zvezde, posle utakmice protiv Partizana. Beograd, 08.04.1998. photo:T.Mihajlovic FUDBAL - Milorad Kosanovic, trener fudbalera Crvena zvezda. Beograd, 10.07.1997. snimio:N.Parausic Funkcioneri FK Vojvodina u poseti Sportskom zurnalu. MILORAD KOSANOVIC. Beograd, 26.08.1992. Foto: Nebojsa Parausic Fudbal, Vojvodina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima (blizu Vukovara) i karijeru je počeo u Borovu. Potom je otišao u švedski Malme. Odatle je došao u Proleter iz Zrenjanina, pa je igrao za Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad i igračku karijeru završio je 1983. godine.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi u Vojvodini 1992. godine i poslije toga je vodio Borac iz Čačka, pa reprezentaciju Malte. Na klupu Zvezde prvi put je seo u sezoni 1997/98, pa je odatle otišao u Kinu i vodio Vuhan i Dalijan.

Vodio je mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (do 21 godine), da bi 2007. ponovo sjeo na klupu Zvezde. Sa "Marakane" je opet otišao u Kinu i tamo proveo tri godine (Dalijan i Šanši Žongjang), pa je poslije sezone u Olimpiji iz Ljubljane uslijedio povratak u Srbiju. Vodio je Borac iz Čačka, Radnik iz Surdulice, pa opet Borac, zatim Napredak iz Kruševca i Radnički iz Niša. Posljednja ekipa mu je bila Mladost iz Lučana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Fudbalska revolucija u Kataru 1 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)