Tužna vijest: Milorad Kosanović preminuo na svoj rođendan

Tužna vijest: Milorad Kosanović preminuo na svoj rođendan

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Tužne vijesti potresle su srpski fudbal u prvim danima 2026. godine pošto je preminuo Milorad Kosanović.

Preminuo milorad kosanovic Izvor: MN PRESS

Milorad Kosanović je preminuo, čuveni fudbalski trener otišao je u vječnost na svoj 75. rođendan prenosi "Sport klub". Preminuo je u Novom Sadu poslije kraće bolesti.

"Čika Miša" bio je trener Crvene zvezde u dva mandata, vodio je Vojvodinu, Borac, Novi Pazar, Napredak i mnoge klubove u inostranstvu. Imao je uspješnu i igračku i trenersku karijeru i njegova smrt je udarac za srpski fudbal.

Rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima (blizu Vukovara) i karijeru je počeo u Borovu. Potom je otišao u švedski Malme. Odatle je došao u Proleter iz Zrenjanina, pa je igrao za Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad i igračku karijeru završio je 1983. godine.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi u Vojvodini 1992. godine i poslije toga je vodio Borac iz Čačka, pa reprezentaciju Malte. Na klupu Zvezde prvi put je seo u sezoni 1997/98, pa je odatle otišao u Kinu i vodio Vuhan i Dalijan.

Vodio je mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (do 21 godine), da bi 2007. ponovo sjeo na klupu Zvezde. Sa "Marakane" je opet otišao u Kinu i tamo proveo tri godine (Dalijan i Šanši Žongjang), pa je poslije sezone u Olimpiji iz Ljubljane uslijedio povratak u Srbiju. Vodio je Borac iz Čačka, Radnik iz Surdulice, pa opet Borac, zatim Napredak iz Kruševca i Radnički iz Niša. Posljednja ekipa mu je bila Mladost iz Lučana.










(MONDO)

Tagovi

Milorad Kosanović

