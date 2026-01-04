logo
Samo je Milorad Kosanović rekao "ne" Arkanu: "Imali smo sukobe svaki dan, nisam mu dao da prisluškuje Zvezdu"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Preminuo je Milorad Kosanović, jedan od rijetkih dovoljno hrabrih da se burnih devedesetih suprotstavi Željku Ražnatoviću Arkanu.

milorad kosanovic se jedini nije plasio arkana Izvor: MN PRESS

Tužne vijesti došle su za srpski fudbal, na svoj 75. rođendan preminuo je Milorad Kosanović. Legendarni "čika Miša" bio je odličan fudbaler, ali se proslavio kao jedan od najdugovječnijih trenera u srpskom fudbalu.

Počeo je u svojoj Vojvodini 1992. godine i ostao je tu tri sezone, a zatim je vodio Borac, pa je kratko bio selektor Malte. Onda je 1997. godine postao prvi put trener Crvene zvezde. U sezoni 1997/98 vodio je veliku bitku sa Obilićem za titulu i redovno je ulazio u sukobe sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Nedavno je pričao da je ta Obilićeva titula početak propasti srpskog fudbala.

"To je tačno i to znamo svi mi koji smo u fudbalu. Sve što je krenulo po zlu, krenulo je od Obilića i sezone kada su osvojili titulu prvaka. Tada je krenulo s konkretnim namještanjima. Sve se radilo da Obilić uzme prvenstvo. Sjećam se da tada nismo htjeli da uđemo u svlačionicu na njihovom stadionu jer smo smatrali da nas prisluškuju", rekao je za "Kurir" Kosanović.

Jedini se nije plašio Arkana

U toj sezoni Crvena zvezda je završila kao druga na tabeli iza Obilića koji je sa 86 bodova uzeo trofej. Nije mu bilo lako da ubijedi pogotovo mlađe igrače nemaju čega da se plaše.

"Arkan je tada bio glavni, ne samo u fudbalu već i u cijelom društvu. Nisam ga se plašio, jer smo nas dvojica uvijek imali dobru saradnju. Poštovao me je, ali mladi igrači su tada bili u strahu i više sam se brinuo za za njih nego za sebe", istakao je Kosanović. 

Zapravo je Kosanović otkrio da je prema njegovim informacijama zapravo Arkan radio u dosluhu sa Fudbalskim savezom, ali i sa tadašnjim rukovodstvom Partizana.

"Arkan je sve radio u dosluhu sa Savezom i Partizanom! Sve kako Zvezda ništa ne bi osvojila. Dogovarali su se kome ide prvenstvno, kome kup. To je bio katastrofalan period za srpski fudbal", naglasio je on.

Nije izašao sa terena na Pašinom brdu

Nakon što je Crvena zvezda razbila Partizan 4:0 golovima Dejana Stankovića, Perice Ognjenovića i Jovana Cuneta Gojkovića otišla je na Vračar. Na stadionu Obilića na Pašinom brdu na poluvremenu nije htio da odvede ekipu u svlačionicu. Mislio je da ga prisluškuju...

"Imao sam sa Arkanom dnevne sukobe kroz štampu. Ali uvažavali smo jedan drugoga gledano kroz fudbalske pozicije koje smo imali. Šta se s fudbalskom strukom danas dešava, najlakši je odgovor da je ovo drugo vrijeme. Ljudi se bore da prežive. Najvjerovatnije je to razlog što ne mogu da se suprotstave. Jednostavno, zavise od te plate, kolika god da je. Probao sam s nekima da razgovaram. Skoro svakodnevno me zovu i kažu da sam u pravu i da moramo nešto preduzeti u cilju zaštite integriteta profesije, pa i svog ličnog identiteta, i to ide sve do momenta dok neko treba da se uključi zajedno sa mnom. E tada svi bježe.

Meni ne treba posao u kojem ću zbog iznesenog mišljenja ostati bez angažmana. Ne mogu to da gledam. Kad pogledate kako se ponašaju igrači, sudije koje su jako zaštićene, pa treneri, ljudi iz uprave... Svi incidenti zaslužuju sankcionisanje", istakao je za "Ekspres" Kosanović.

(MONDO)

