Kada niko nije bio previše zainteresovan za momka iz Borova, Milorad Kosanović je dao priliku Siniši Mihajloviću da postane šampion i jedan od najboljih igrača u Jugoslaviji.

Izvor: MN PRESS

Pamtiće se trenerski mandati na klupi Vojvodine, Crvene zvezde, mlade reprezentacije... Pamtiće se opaske, komentari, analize fudbalskih mečeva bez dlake na jeziku. Pamtiće se Milorad Kosanović, unikatan lik srpskog fudbala, čovjek čija je harizma bila veća od njegovog Novog Sada i njegovog Srema. Moraće da se zapamti i da je Kosanović otkrio Sinišu Mihajlovića, kada mnogi nisu vjerovali da će on uspjeti.

Prije nego što je počeo samostalnu trenersku karijeru, Milorad Kosanović je bio direktor Vojvodine, a to je uključivalo i sastavljanje tima. Pomalo neočekivano, čika Miša je iskusnom Milošu Šestiću dodao plejadu mladih igrača među kojima su bili Slaviša Jokanović i Miroslav Tanjga, a ta ekipa je uspjela da osvoji šampionsku titulu. Važan adut bio je Siniša Mihajlović, po kojeg je lično išao direktor Kosanović.

"Ja sam bio vezan za njegov kraj, za Vukovar, tamo sam završio gimnaziju. Prišao sam im kao da su moja porodica i rekao ono što je najbolje za njega, a to je da dođe u Vojvodinu i to smo riješili za čas. Dinamo ga je 'imao', ali sam pročitao da su ga pustili da se vrati, pa se pojavila Rijeka... Bio je mlad i to je treća liga i mislili su da to nije to. Tri puta sam ga gledao i vidio sam kakav je igrač, pričao sam sa njegovom majkom i dogovorili se i došao je u Vojvodinu. Te 1988. godine sam doveo cijeli tim u Vojvodinu", prisjećao se Milorad Kosanović prije nekoliko godina.

Vidi opis Milorad Kosanović prvi vjerovao u Sinišu Mihajlovića: "Dinamo ga pustio, ja sam vidio kakav je" FUDBAL - Trener fudbalera Crvene zvezde, Milorad Kosanovic, i pomocni trener Vojin Lazarevic. Beograd, 08.04.1998. snimio:N.Parausic MILORAD KOSANOVIC trener fudbalera Napretka Krusevac na utakmici Superlige Prvenstva Srbije protiv Crvene zvezde na stadionu Rajka Mitica, Beograd, 11.03.2018. godine Foto: Marko Metlas Fudbal, Crvena zvezda, Superliga Prvenstvo Srbije, Napredak Krusevac FUDBAL - MILORAD KOSANOVIC, trener fudbalera Crvena zvezda, na utakmici protiv Banata.Beograd, 07.10.2007. photo:N.Parausic FUDBAL - Milorad Kosanovic, trener fudbalera Crvena zvezda. Novi Sad, 09.09.1998. snimio:N.Parausic FUDBAL - MILORAD KOSANOVIC, trener Crvene zvezde, posle utakmice protiv Partizana. Beograd, 08.04.1998. photo:T.Mihajlovic FUDBAL - Milorad Kosanovic, trener fudbalera Crvena zvezda. Beograd, 10.07.1997. snimio:N.Parausic Funkcioneri FK Vojvodina u poseti Sportskom zurnalu. MILORAD KOSANOVIC. Beograd, 26.08.1992. Foto: Nebojsa Parausic Fudbal, Vojvodina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Siniša Mihajlović se tokom dvije sezone u dresu Vojvodine profilisao u jednog od najboljih igrača jugoslovenske lige, pa nije ni čudo što je Zvezda platila čak milion maraka. Baš toliko tražila je Vojvodina, na čelu sa Miloradom Kosanovićem koji je godinama tvrdio da je to najbolje potrošen milion u istoriji crveno-bijelih iz Beograda.

A zapravo, sve je moglo da bude drugačije... Siniša Mihajlović je igrao za republičku reprezentaciju Hrvatske, koja se takmičila protiv reprezentacija ostalih republika, ali je iz nje sklonjen bez pravog razloga. Takođe, Dinamo je odlučio da mu ne ukaže šansu, što je Kosanović iskoristio i čestim odlascima u Borovo ubijedio porodicu da je Vojvodina najbolja opcija. Sve ostalo je istorija koju su zajedno pisali Kosanović i Mihajlović.

Kako je Kosanović govorio nakon Mihajlovićeve smrti?

Kada je legendarni Siniša Mihajlović preminuo nakon teške bolesti, Milorad Kosanović je bio utučen. Smatrao je da nekadašnji fubaler Vojvodine, Crvene zvezde i nekoliko italijanskih timova ima snage da se izbori protiv opake bolesti i da će je pobijediti - kao što je uvijek pobjeđivao na fudbalskom terenu.

Vidi opis Milorad Kosanović prvi vjerovao u Sinišu Mihajlovića: "Dinamo ga pustio, ja sam vidio kakav je" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ja sam s tom djecom toliko vremena proveo, cijeli život, sa nekima sam imao poseban odnos. Siniša je jedan od njih i uvijek ti padnu teško ovakve stvari... Cijelo popodne razmišljam, zovu me ljudi zbog njega. Ne mogu da dođem sebi, sve misliš jak je Miha, karakteran, prkosan, da će sve da izgura, on uvijek ima volje i želje za sobom. Ali, to je odvratna bolest. Borio se kao lav, ali...To je nešto nevjerovatno, teško mi je, u najboljim godinama je. Velika porodica, trebalo je još dvadesetak godina da piše istoriju", rekao je Kosanović za MONDO.

Bonus video: