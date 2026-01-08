logo
Kako je susret sa čika Mišom promijenio život Edgaru Davidsu: Nakon jednog udarca ljekari morali da ga spasavaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Na tom meču sa Vojvodinom jedan naizgled bezazleni udarac promijenio je život i karijeru. Poslije povrede koju je zaradio tog 8. januara je prvo morao na operaciju, a zatim i da stavi svoje karakteristične naočare.

Edgar Davids Izvor: Copyright (c) 2021 ph.FAB/Shutterstock. No use without permission.

Na današnji dan 1995. godine počele su dvije stvari koje će fudbalski zaljubljenici pamtiti zauvijek. Počeo je put nevjerovatne generacije Ajaksa ka tituli šampiona Evrope i krenuo je mit o naočarima Edgara Davidsa. O čemu se radi?

Tog 8. januara 1995. godine u Holandiji je odigrana prijateljska utakmica između Ajaksa i Vojvodine. Nevjerovatni tim Luja van Gala je pobijedio ekipu Milorada Kosanovića sa 3:2 (2:0), a na tom meču je Edgar Davids doživio povredu zbog koje ćemo ga pamtiti kao zadnjeg veznog sa naočarima.

Nevjerovatni holandski vezista je u drugom poluvremenu ovog meča pogođen loptom u glavu i morao je hitno sa terena. Nakon toga je kasnije operisan jer je ustanovljeno da ima glaukom, a kada se vratio na teren imao je svoje karakteristične naočare. Na kraju ih je nosio do kraja karijere, iako je prvobitno probao da nekada nastupa i bez njih. Ipak, situacija mu se pogoršavala, pa je morao da ih uvrsti u redovnu opremu za mečeve.

Kosan htio da dobije šampionski Ajaks

Ovaj meč je odigran na zimskih pripremama, kada je Ajaks već prošao grupu Lige šampiona sa Milanom, Salcburgom i AEK-om, a u nastavku takmičenja su prvo dobili Hajduk iz Splita, pa Bajern i na kraju Milan golom Patrika Klajverta. Igrao je Davids cijeli meč, a na kraju je mladi Patrik Klajvert svom timu donio trofej prvaka Evrope. Miloradu Kosanoviću je samo pet mjeseci ranije bilo krivo što taj tim nije pobijedio.

"Mogli smo i do pobjede. Imali smo dvije stopostotne šanse koje nismo iskoristili, jer se teren užasno klizao zbog snijega", rekao je o tom meču nedavno preminuli Kosanović u jednom razgovoru za "Mocart sport".

Ko je igrao?

AJAKS: Van der Sar - Blind, Rajziger, Rajkard, F. de Bur – Sedorf, R. de Bur, Davids – Fiindi, Overmars, Litmanen

VOJVODINA: Kocić – Halilagić, Sabo, Šćepanović, Šaula – Vukotić, Jezdimirović, Govedarica - Radojičić, Pantelić, Samardžić

"Vojvodina je dobar tim, uživao sam u igri. I pored teških uslova prikazan je odličan fudbal. Poslije ove utakmice moje mišljenje o jugoslovenskom fudbalu se znatno promijenilo, nekada se njihova igra zasnivala na individualnim kvalitetima, sada je sve promijenjeno", izjavio je tada šef struke "kopljanika" Luj van Gal.

Ponešto je Kosan i naučio

"Tada sam prvi put vidio da Deni Blind koji igra štopera, izlazi ispred na poziciju zadnjeg veznog, kada Ajaks uzme loptu. Dva odbrambena igrača iza njega se samo spoje i tako se promijeni formacija. Pazi, to je bilo prije trideset godina! Kasnije sam ja to praktikovao sa Šaulom. Tada sam shvatio da je sistem promjenljiva kategorija i da položaj lopte na terenu, određuje igraču zadatak. To iskustvo učinilo me je boljim trenerom", rekao je Kosanović jednom prilikom.

Kako je tekao meč?

Oko 1.000 navijača gledalo je jako dobar fudbal, a Vojvodina je promašila dvije šanse da bi zatim upravo Edgar Davids načeo mrežu Aleksandra Kocića. Na isteku prvog poluvremena pogodio je i lider tog tima Jari Litmanen.

Zatim je Mark Overmars pogodio za 3:0, ali je Vojvodina uspjela da se vrati.Prvo je Samardžić pogodio, da bi zatim Rajkard srušio Dejana Govedaricu koji je dao gol za konačnih 3:2.

