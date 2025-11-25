logo
Čima Moneke pokazao kako živi u Srbiji: Zbog jednog detalja navijači će ga još više voljeti

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Zvezdin košarkaš Čima Moneke otvorio vrata svog doma i pokazao gdje živi.

cima moneke pokazao kucu video Izvor: Youtube/Chima Moneke/printscreen

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke poznat je po tome što mnogo vremena provodi na društvenim mrežama i što kreira sadržaj koji ga prikazuje i van terena. Ovog puta nigerijski košarkaš je otvorio vrata svog doma i navijačima pokazao u kakvim uslovima živi od kako je stigao u Srbiju, prije nekoliko mjeseci.

Krilni centar crveno-bijelih prošao je kroz sve prostorije koje njegova kuća ima, pokazao svih šest kupatila, kadu u spavaćoj sobi, prostoriju koja je stvorena samo da bi u njoj gledao filmove, sportski kutak sa pikadom i stonim tenisom... Pogledajte djelić Čimine kuće:

Takođe, Čima Moneke je svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazivao fotografije koje mu mnogo znače, kako njega i njegovih prijatelja, tako i uzora u životu i karijeri. Saznali smo da obožava Kristijana Ronalda i da na listu ima tetovažu slavnog portugalskog fudbalera, da za Stefa Karija smatra da je najbolji bek svih vremena, da se divi Lebronu Džejmsu...

Na zidu je i grupna fotografija ovosezonskog tima Crvene zvezde, a tu je i ogromna zastava Srbije koja vjerovatno pomaže Čimi da se "poveže" sa klubom u kojem je posljednjih nekoliko mjeseci. Veoma lijep gest krilnog centra, koji je i prije dolaska imao mnogo fanova u Srbiji. Pogledajte cijelo putovanje kroz kuću Čime Monekea:

Košarkaš Crvene zvezde pokazao kuću u kojoj živi.
Izvor: Youtube/Chima Moneke

Bonus video:

Pogledajte

00:23
Devonte Grejem prvi koš za Crvenu zvezdu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

Tagovi

Čima Moneke KK Crvena zvezda Evroliga

