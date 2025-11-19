Tri igrača se konačno vratila u tim Zvezde: Saša Obradović na treningu dočekao svoje lidere

Crvena zvezda će na meču sa Valensijom u Evroligi opet moći da računa na tri dugo očekivana košarkaša. Ipak, izostanaka i dalje ima previše.

Izvor: Instagram/crvenazvezdakk

Crvena zvezda je obradovala navijače! Tim pritisnut ogromnim brojem povreda se nakon poraza u ABA ligi od Cedevita Olimpije sprema za gostovanje Valensiji u petak od 21 čas.

Na snimcima sa treninga crveno-bijelih jasno je da su sa timom tri igrača čiji se povratak na teren već očekuje već neko vrijeme - Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem.

Do meča sa Valensijom ostala su još dva dana, a djeluje da su tri igrača koji su propustili prethodne mečeve spremni da pomognu Saši Obradoviću za duel sa španskim timom.

Čima Moneke je bio jedan od najboljih igrača Crvene zvezde otkako je počela sezona, kako u napadu tako i u odbrani. Postavio se kao odlično rješenje i na pozicji pet, a nije ga bilo na nekoliko prethodnih mečeva.

Džordan Nvora nije sa timom od kraja oktobra i meča sa Baskonijom gdje je postigao 19 poena uz 7 skokova i 6 asistencija. Bio je apsolutno najbolji igrač crveno-bijelih dok je igrao, ali ga nije bilo već sedam utakmica.

Što se tiče Devontea Grejema, njega nema praktično od početka sezone i čeka se da vidimo kako će se uklopiti u tim. Bio je planiran kao prvo rješenje na mjestu plejmejkera, ali za sada nije debitovao u Evroligi.

Čak i ako se sva trojica vrate, daleko je Zvezda od toga da može da računa na sve košarkaše. Daleko su od povratka Ajzea Kenan, Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero. Tajson Karter je bolestan, a povrijeđen je i Ebuka Izundu.

