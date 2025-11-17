logo
Zvezda se hitno oglasila saopštenjem: "Bila je trojka, kaznite sudije zbog ovoga"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Crvena zvezda reagovala poslije dramatičnog poraza na gostovanju Cedevita Olimpiji u Ljubljani

Žalba Crvene zvezda zbog poništene trojke Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda oglasila se saopštenjem nakon dramatičnog poraza na gostovanju Cedevita Olimpiji. Klub sa Malog Kalemegdana smatra da je neopravdano poništena trojka plejmejkera crveno-bijelih Kodija Milera Mekintajera u poslednjoj sekundi, kojom bi srpski tim izborio produžetak. Zato je Zvezda uložila žalbu na rad arbitara Tomislava Hordova, Josipa Radojkovića i Marka Mustapića.

Pogledajte tu situaciju:

"Bila je trojka, kaznite sudije"

Pročitajte saopštenje KK Crvena zvezda. 

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je odmah nakon utakmice u dvorani "Stožice" uložena žalba. Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje posljednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija Hordov, kojom je prema našem mišljenju poništen regularan i prvobitno priznat pogodak za tri poena našeg igrača Milera Mekintajera (čime su sudije direktno uticale na konačan ishod meča) kao i na cjelokupan sudijski kriterijum koji je bio izuzetno neujednačen i tokom čitavog meča na štetu KK Crvena zvezda"

"Kao klub, jedan od vlasnika ove lige uvijek ćemo se truditi da ABA liga dosegne više nivo, po gledanosti, prihodima, masovnosti, ali na prvom mjestu regularnosti, uključujući i održavanje postojećeg kalendara takmičenja - bez obzira na činjenicu što smo bili svjesni da ćemo meč u Ljubljani odigrati ponovo bez više od pola tima".

"Nažalost, igrači oba tima nisu bili u centru pažnje, već sudijska trojka koja je direktno skrojila ishod utakmice. To zbog svega gore navedenog o važnosti ove lige, nećemo dozvoliti i od komesara za suđenje Srđana Dožaia tražićemo odgovornost i kazne za one koji bi i dalje da rešavaju utakmice van terena - u ovom slučaju konkretno trojca Hordov, Radojković i Mustapić".

U suprotnom, očekujemo i zahtevaćemo odgovornost i Srđana Dožaija koji je delegirao ove sudije koje su direktno odlučile ovu utakmicu u Ljubljani"

Pogledajte Mekintajerov koš u Ljubljani: 

Pogledajte

00:46
Poništena trojka Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Cedevita Olimpija
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Gibon

Hordov , taj zli čovjek pun cinizma i ova dva poltrona uz njega...kad uspije itazvati salve negodovanja kod Kaline, kako onda očekivati da ovo na kraju ne bude dva umjesto čista tri poena....pa ovo svijetlo uz liniju je sijenka od patike a ne đon...vidi se sa vrha dvorane...

