logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda izgubila, Mekintajer gazio liniju za produžetak: Kakva drama, ne zna za pobjedu u Ljubljani 3 godine

Zvezda izgubila, Mekintajer gazio liniju za produžetak: Kakva drama, ne zna za pobjedu u Ljubljani 3 godine

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda izgubila od Cedevita Olimpije u Ljubljani u okviru ABA lige

Cedevita Olimpija Crvena zvezda ABA liga Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda tri godine ne zna za pobjedu u Ljubljani, Cedevita Olimpija slavila je poslije nevjerovatne drame - 87:86.

Kodi Miler Mekintajer pogodio je trojku za produžetak (87:87), ali su sudije onda gledale snimak i ustanovile da je gazio liniju prilikom šuta. Preinačeno je u dva poena, a ostala je samo jedna sekunda, nedovoljno za čudo. Domaći tim je ponovo slavio.

Skupo je na kraju koštala srpski tim velika greška Nikole Kalinića koji je dobio petu ličnu i onda sa klupe žestoko protestovao dok je Škara izvodio slobodna bacanja. Promašio je prvo bacanje u tom momentu, ali je Nikolić iskoristio poklonjeno bacanje, poslije čega je njegov saigrač dao drugi penal. Na kraju je taj jedan poen donio prevagu.

Odigrala je Zvezda dosta slabo meč u Sloveniji. Previše grešaka na obje strane terena, posebno u prvom poluvremenu. Uprkos svemu tome imala je minimalan zaostatak na pauzi (48:44).

U drugom dijelu je tražila način da se približi rivalu i u tome je konačno uspjela u samoj završnici trećeg kvartala kada je došla do prvog vođstva na utakmici i u posljednju dionicu ušla sa poenom prednosti (66:65). Onda je uslijedila dramatična završnica u kojoj je i Batler napravio potpuno nepotrebnu ličnu grešku i poslao Nikolića na liniju penala. Poslije triler završnice je domaći tim odnio trijumf.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Cedevita Olimpija ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC