Zvezda izgubila, Mekintajer gazio liniju za produžetak: Kakva drama, ne zna za pobjedu u Ljubljani 3 godine

Crvena zvezda izgubila od Cedevita Olimpije u Ljubljani u okviru ABA lige

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda tri godine ne zna za pobjedu u Ljubljani, Cedevita Olimpija slavila je poslije nevjerovatne drame - 87:86.

Kodi Miler Mekintajer pogodio je trojku za produžetak (87:87), ali su sudije onda gledale snimak i ustanovile da je gazio liniju prilikom šuta. Preinačeno je u dva poena, a ostala je samo jedna sekunda, nedovoljno za čudo. Domaći tim je ponovo slavio.

Skupo je na kraju koštala srpski tim velika greška Nikole Kalinića koji je dobio petu ličnu i onda sa klupe žestoko protestovao dok je Škara izvodio slobodna bacanja. Promašio je prvo bacanje u tom momentu, ali je Nikolić iskoristio poklonjeno bacanje, poslije čega je njegov saigrač dao drugi penal. Na kraju je taj jedan poen donio prevagu.

Odigrala je Zvezda dosta slabo meč u Sloveniji. Previše grešaka na obje strane terena, posebno u prvom poluvremenu. Uprkos svemu tome imala je minimalan zaostatak na pauzi (48:44).

U drugom dijelu je tražila način da se približi rivalu i u tome je konačno uspjela u samoj završnici trećeg kvartala kada je došla do prvog vođstva na utakmici i u posljednju dionicu ušla sa poenom prednosti (66:65). Onda je uslijedila dramatična završnica u kojoj je i Batler napravio potpuno nepotrebnu ličnu grešku i poslao Nikolića na liniju penala. Poslije triler završnice je domaći tim odnio trijumf.