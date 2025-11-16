"Zvezda je favorit u Evroligi": Zvezdan Mitrović igra na "specijalnu kartu"

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović očekuje sjajan duel u 7. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Cedevita Olimpije u ponedjeljak od 17 časova, u okviru 7. kola ABA lige. Crveno-bijeli igraju sjajnu košarku, nalaze se na samom vrhu Evrolige, ali su u regionalnom takmičenju već zabilježili dva kiksa. To ne može da zavara stratega slovenačkog tima Zvezdana Mitrovića.

Zvezda je trenutno šesta na tabeli, dok je Cedevita treća odmah nakon Budućnosti i Spartaka u grupi B.

"Dolazi nam veoma kvalitetan protivnik, koji je trenutno na prvom mjestu Evrolige. Igraju sa mnogo energije i imaju širok roster. Istina je da trenutno imaju nekoliko problema sa povredama, pa ne znamo u kom će sastavu u ponedjeljak nastupiti, ali bez obzira na to, radi se o fantastičnom timu sastavljenom od kvalitetnih i iskusnih igrača. Sigurno su jedni od glavnih favorita za plasman u završnicu Evrolige", rekao je Mitrović.

Ono što može predstavljati potencijalnu opasnost za izabranike Saše Obradovića je to što će slovenački tim igrati potpuno rasterećeno, bez ikakvog pritiska.

"Za nas je ponedjeljak velika motivacija, jer se prvi put ove sezone susrećemo sa evroligaškim timom. To je lijepa prilika da momci igraju bez pritiska, jer svi znamo ko je favorit ovog meča. Ipak, spremamo se kao i za svaku drugu utakmicu - pristup mora biti pravi. Dvorana će sigurno biti puna navijača obje ekipe, i zato se radujem dobroj utakmici, dobroj atmosferi i kvalitetnom duelu", zaključio je.