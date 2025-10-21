Crna Gora ima dva selektora: Zvezdan Mitrović ponovo na mjestu uspjeha, mijenja ga Žakelj

Iskusni stručnjak Zvezdan Mitrović ponovo će preuzeti kormilo Crne Gore.

Izvor: MN PRESS

Zvezdan Mitrović novi je selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore. Mitrović će na toj poziciji naslijediti Boška Radovića koji mu je bio asistent u prvom mandatu. Mitrović neće odmah preuzeti "kormilo", već će se priključiti timu sljedećeg ljeta. Kako su objavili iz tamošnjeg Saveza, prelaznu ulogu će preuzeti aktuelni trener Budućnosti Andrej Žakelj.

"Mitrović će potpisati ugovor do 2029. godine, ali iz tehničkih razloga neće biti u mogućnosti da vodi selekciju do idućeg ljeta, pa će tu ulogu u prva dva kvalifikaciona prozora za Svjetsko prvenstvo preuzeti trener Budućnost Volija Andrej Žakelj. Mitrović će zvanično biti predstavljen kao selektor Crne Gore krajem novembra u Podgorici, a već sada mu želimo dobrodošlicu i nove uspjehe za crnogorsku košarku", poručili su iz KSCG.

Andrej Žakelj

Izvor: MN PRESS

"Na početku novog ciklusa na klupi reprezentacije Mitrovića će mijenjati najbolji trener ABA lige prethodne sezone, strateg Budućnost Volija Andrej Žakelj. Slovenac je već dugo u Crnoj Gori, vodio je prije Budućnosti i SC Derbi, jako dobro poznaje situaciju u crnogorskoj košarci, a kao trener se već dokazao i rezultatima".

Crna Gora se nalazi u kvalifikacionoj grupi B za Mundobasket 2027, u novembru je očekuju mečevi sa Portugalom i Rumunijom, a krajem februara i početkom marta dvomeč sa Grčkom.

"Žakelj će tako biti na klupi selekcije Crne Gore, u koordinaciji sa Mitrovićem, na ukupno četiri utakmice prve faze kvalifikacija, u novembru ove i februaru naredne godine", zaključili su iz KSCG.

Mitrović je rođen u Podgorici i iza sebe ima bogato trenersko iskustvo. Ime je gradio od Crne Gore, preko Ukrajine i Francuske, pa do Slovenije gde trenutno vodi Cedevita Olimpiju.

Sa Asvelom je 2019. bio prvak Francuske, dok je Monako 2021. vodio do osvajanja Evrokupa, kada je bio proglašen i za najboljeg trenera tog evropskog takmičenja. Crnu Goru je vodio od 2017. do 2019 kada je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo, a sada će imati zadatak da ponovi taj podvig.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!