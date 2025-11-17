"Od kada nije sa Zvezdom, Luka je sa nama": Mitrović će ostati u FMP-u samo pod jednim uslovom

Trener FMP-a Saša Nikitović govorio o košarkašu Zvezde koji od rastanka sa crveno-bijelima trenira sa njegovim timom

Izvor: MN Press/YouTube/KK FMP Beograd

Iskusni srpski centar Luka Mitrović trenira sa FMP-om, mada je i dalje pod ugovorom sa Crvenom zvezdom. Trener "pantera" Saša Nikitović govorio je u ponedjeljak poslije poraza od Dubaija u Železniku (91:107) o mogućnosti da bivši kapiten crveno-bijelih ostane u njegovom timu.

"Od kada nije sa Zvezdom, on je sa nama. Trenira sa nama duže vrijeme i prije tri nedjelje imao je malu povredu, pa je pauzirao, posljednjih sedam dana je tu. Ima ugovor sa Crvenom zvezdom i to su stvari koje su njihove i koje su stvar dogovora. Znam da je imao dogovore sa raznoraznim klubovima koji se nisu ostvarili u međuvremenu. Mi smo daleko od toga da u bilo kom trenutku možemo da finansijski potpomognemo Zvezdi da on bude naš igrač, to je vrlo teško. Jedino ako se desi da oni odluče da je dobro za njih, za obje strane, u tom slučaju će se to desiti. Što se nas tiče, naravno da bismo voljeli da je jedan takav igrač sa nama, ali ne pitamo se u tom dijelu", rekao je on.

Zvezdina legenda sa 18 trofeja

Luka Mitrović pod ugovorom je sa Zvezdom i u aktuelnoj sezoni, iako su crveno-bijeli prošlog leta odlučili da krenu dalje bez njega. Odigrao je više od 500 utakmica za crveno-bijele i samo je Branko Lazić na "vječnoj listi" ispred njega.

Mitrović je bio igrač Zvezde u dva mandata, prvi put od 2012. i dolaska iz matičnog Hemofarma, a drugi put 2021, kada je došao iz Budućnosti. U klubu sa Malog Kalemegdana osvojio je čak 18 trofeja.

Mitrović je sa Zvezdom pet puta bio šampion ABA lige, sedam puta osvajač nacionalnog Kupa Radivoja Koraća i šest puta prvak košarkaške Superlige