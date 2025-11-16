logo
Nastavljaju se muke Saše Obradovića: Zvezda opet bez Monekea i Nvore

Nastavljaju se muke Saše Obradovića: Zvezda opet bez Monekea i Nvore

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda suočava se sa velikim kadrovskim problemima. Lista povrijeđenih je sve duža, ali ima razloga za optimizam.

Saša Obradović najava Cedevita Olimpija Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Cedevita Olimpije u ponedjeljak od 17 sati, u okviru 7. kola ABA lige. Trener Saša Obradović neće moći da računa na igrače koji nisu igrali ni u prošlom meču sa Monakom, tako da će navijači morati da sačekaju na povratak Čime Monekea i Džordana Nvore. Takođe, nedavno je otpao Ebuka Izundu, dok nema novih informacija o Devonteu Grejemu i Tajsonu Karteru. Ostali povrijeđeni nisu blizu povratka...

Crveno-bijeli već imaju dva poraza i idu na noge izuzetno opasnom timu koji sa klupe predvodi Zvezdan Mitrović.

"Prethodnih sezona nismo pobjeđivali tamo, čak je u nekoliko navrata Cedevita Olimpija slavila dominantno. Mi smo imali ogromnu potrošnju i duplo kolo sa gostovanjem u Dubaiju i dobro je što imamo taj dan više koji će mi pomoći da pokušam da osvježim ekipu i da oporavimo igrače koliko je to moguće. Očekujem tešku utakmicu protiv visoko motivisane ekipe. Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović, znamo se i kroz borbe u Francsukoj, i privatno. Međutim, kao što uvijek kažem, mi moramo da se fokusiramo isključivo na sebe, naš tim i našu igru", rekao je trener Obradović.

Svoja očekivanja iznio je i plej Stefan Miljenović. "Znamo da nas očekuje teška utakmica, protiv ekipe koja igra dobro u oba takmičenja. I dalje nismo kompletni, ali na nama je da se fokusiramo na našu igru, odigramo sa dobrom energijom, i nadam se uz podršku naših navijača dođemo do pobede."

Utakmica se igra u dvorani “Stožice” sa početkom u 17 sati, a nakon toga u petak slijedi gostovanje ekipi Valensije u 12. kolu Evrolige.

KK Crvena zvezda KK Cedevita Olimpija ABA liga Saša Obradović

