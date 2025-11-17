logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda tone na tabeli ABA lige: Doživjela i treći poraz, već zaostaje za vodećima

Zvezda tone na tabeli ABA lige: Doživjela i treći poraz, već zaostaje za vodećima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda doživjela već treći poraz u ABA ligi ove sezone.

Crvena zvezda ABA liga tabela Izvor: MN Press/flashscore

Crvena zvezda pala je u Ljubljani na gostovanju Cedevita Olimpiji i tako doživjela već treći poraz ove sezone u ABA ligi. Poslije Zadra i Spartaka, i tim Zvezdana Mitrovića uspio je da savlada crveno-bijele i to najvećoj drami.

Plejmejker crveno-bijelih Kodi Miler Mekintajer pogodio je u posljednjoj sekundi trojku za produžetak, ali je ona naknadnom provjerom arbitara "ispravljena" u dvojku, jer je gazio liniju za tri poena.

Na taj način, Zvezdin skor u ABA ligi postao je 3-3 i u Grupi B tako je izjednačena sa Bosnom (3-3), a ispred nje su Cedevita Olimpija (5-1), Budućnost (5-2) i Spartak (4-2).



Standings provided by Sofascore

Mjesec dana bez utakmice u Beogradu

Izvor: NM/Sportida

U regionalnom takmičenju crveno-beli su u seriji gostovanja, jer će u nedjelju 23. novembra gostovati Beču, a potom će u ponedjeljak, 8. decembra gostovati Bosni u hali Zetra. Pred svojim navijačima igraće ABA ligu tek 14. decembra, protiv Spartaka u Beogradskoj areni.

Za to vrijeme, Zvezda će u Evroligi igrati tri uzastopne utakmice u Beogradu, 26. novembra protiv Olimpijakosa, 5. decembra protiv Barselone i 12. decembra protiv Partizana u vječitom derbiju u kojem će crno-bijeli biti domaćini.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda ABA liga KK Cedevita Olimpija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC