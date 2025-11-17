Zvezda tone na tabeli ABA lige: Doživjela i treći poraz, već zaostaje za vodećima

Crvena zvezda doživjela već treći poraz u ABA ligi ove sezone.

Crvena zvezda pala je u Ljubljani na gostovanju Cedevita Olimpiji i tako doživjela već treći poraz ove sezone u ABA ligi. Poslije Zadra i Spartaka, i tim Zvezdana Mitrovića uspio je da savlada crveno-bijele i to najvećoj drami.

Plejmejker crveno-bijelih Kodi Miler Mekintajer pogodio je u posljednjoj sekundi trojku za produžetak, ali je ona naknadnom provjerom arbitara "ispravljena" u dvojku, jer je gazio liniju za tri poena.

Na taj način, Zvezdin skor u ABA ligi postao je 3-3 i u Grupi B tako je izjednačena sa Bosnom (3-3), a ispred nje su Cedevita Olimpija (5-1), Budućnost (5-2) i Spartak (4-2).







Mjesec dana bez utakmice u Beogradu

U regionalnom takmičenju crveno-beli su u seriji gostovanja, jer će u nedjelju 23. novembra gostovati Beču, a potom će u ponedjeljak, 8. decembra gostovati Bosni u hali Zetra. Pred svojim navijačima igraće ABA ligu tek 14. decembra, protiv Spartaka u Beogradskoj areni.

Za to vrijeme, Zvezda će u Evroligi igrati tri uzastopne utakmice u Beogradu, 26. novembra protiv Olimpijakosa, 5. decembra protiv Barselone i 12. decembra protiv Partizana u vječitom derbiju u kojem će crno-bijeli biti domaćini.