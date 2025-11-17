Saša Obradović se oglasio poslije Zvezdine drame: Otkrio novi problem sa Nvorom, pomenuo i sudije

Saša Obradović obratio se novinarima poslije poraza Crvene zvezde od Cedevita Olimpije u ABA ligi.

Izvor: YouTube/Cedevita Olimpija TV

Crvena zvezda nije uspjela da dođe do pobjede u Ljubljani ni poslije skoro tri godine. Poslije drame je izgubila je od Cedevita Olimpije - 87:86. Trojka Kodija Milera Mekintajera je zbog gaženja linije preinačena u dvojku, tako da nije bilo ništa od produžetka. Saša Obradović je poslije toga došao na konferenciju za medije.

"Čestitke Cedeviti na pobjedi. Samo kratko, nismo se adaptirali na sudijski kriterijum. Može da bude ovakav ili onakav, ali moramo da bolje to radimo. Čisto da znamo u tim momentima. Ovo je bila čista plej-of utakmica, čvrsta od početka do kraja, 40 minuta kidanja. Mi smo više se žalili nego što smo igrali. To je komentar ove utakmice", rekao je Obradović.

Upitan je za probleme sa povrijeđenim igračima. Najavljeno je bilo da će na ovom meču da igra Džordan Nvora, a pored od ranije povređenih igrača nije bilo ni Čime Monekea.

"Nvora je trebalo danas da bude ovdje. Malo se ukočio. Biće na raspolaganju i Moneke i on. Svaki put se treba adaptirati na neke situacije koje nisu predvidljive. Sve vrijeme... Nađeš negdje način, ali ne možeš uvijek", zaključio je Obradović.

Nvora je povrijedio list 24. oktobra na meču protiv Baskonije i od tada se pojavljuju informacije o njegovom povratku. Bio je najbolji strijelac ekipe prije povrede, tako da je jasno koliko je njegova uloga značajna. Prošlo je skoro mjesec dana od posljednje utakmice.