Pogledajte poništenu trojku Zvezde za produžetak: Miler-Mekintajer počeo da slavi, a onda se oglasile sudije

Zvezdin plejmejker pogodio je šut u posljednjoj sekundi utakmice, ali je on poništen.

Crvena zvezda izgubila je na gostovanju Cedevita Olimpiji u dramatičnoj završnici, u kojoj je poništena trojka Kodija Milera-Mekintajera za produžetak. Sudijska trojka Tomislav Hordov, Josip Radojković i Marko Mustapić ipak je procijenila da je Amerikanac nagazio liniju za tri i tako je njegov koš prepravila iz trojke u "dvojku".

S obzirom na to da je do kraja ostao samo sekund, vođstvo od poen razlike i posjed za Cedevita Olimpiju bilo je dovoljno da Ljubljančani treći uzastopni put pobjede crveno-bijele u dvorani "Stožice". Pogledajte Mekintajerovu trojku:

Poništena trojka Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Cedevita Olimpija

Poslije utakmice, trener Zvezde Saša Obradović izneo je kritiku na račun arbitara, ali i na račun svojih igrača, kojima je zamerio previše razgovora sa sudijama. Tu je prednjačio Nikola Kalinić, koji je crveno-belima otežao posao u završnici dobijenom tehničkom zbog prigovora.

"Čestitke Cedeviti na pobjedi. Samo kratko, nismo se adaptirali na sudijski kriterijum. Može da bude ovakav ili onakav, ali moramo da bolje to radimo. Čisto da znamo u tim momentima. Ovo je bila čista plej-of utakmica, čvrsta od početka do kraja, 40 minuta kidanja. Mi smo više se žalili nego što smo igrali. To je komentar ove utakmice", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Zvezda je porazom u Ljubljani dodatno zakomplikovala svoju poziciju u ABA ligi pred nastavak sezone u Evroligi, u kojoj će kao jedan od vodećih timova narednog petka gostovati Valensiji u Španiji.