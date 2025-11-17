logo
Nikola Kalinić pobjesnio, vikao "Sram vas bilo": Izgubio kontrolu usred Zvezdine drame

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Lider Crvene zvezde dobio tehničku u ključnim trenucima utakmice zbog prigovora arbitrima. Pogledajte tu situaciju.

Kalinić tehnička protiv Cedevita Olimpije Izvor: TV Arena sport/screenshot

U burnoj završnici utakmice Cedevita Olimpija - Crvena zvezda, lider crveno-bijelih Nikola Kalinić dobio je tehničku grešku zbog dobacivanja sudijama. "Sram vas bilo, sram vas bilo", ponavljao je on, ljut nakon što je u pretposljednjem minutu bio izbačen sa pet ličnih grešaka.

Dok je igrač Slovenaca David Škara izvodio slobodno bacanje, Kalinić je počeo da dobacuje arbitrima i zato je bio kažnjen, čime je odmogao svom timu. Slobodno bacanje zbog penala izveo je Aleksej Nikolić i iskoristio ga je, a konačna razlika iznosila je upravo jedan poen. Pogledajte tu situaciju:

01:13
Nikola Kalinić svađa sa sudijom na Zvezda Cedevita Olimpija
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Saša Obradović je mislio i na Kalinića kada je poslije utakmice javno kritikovao gestove svojih igrača prema arbitrima. "Više smo se žalili nego što smo igrali", rekao je on, uz ocjenu da se njegov tim nije prilagodio na sudijski kriterijum.

U završnici je kontroverzu izazvala odluka sudijskog tima Tomislava Hordova, Josipa Radojkovića i Marka Mustapića da trojka Kodija Milera-Mekintejra za izjednačenje bude poništena. Pogledajte je:

Zvezdin plejmejker ubacio je trojku koja je potom bila "prepravljena" u pogodak za dva, jer su sudije procenile da je Amerikanac sa bugarskim pasošem gazio liniju za tri poena. Nakon toga je do kraja ostao sekund i tako nije bilo vremena da Beograđani još jednom ugroze pobjedu domaćeg tima.

Crveno-bijeli su poslije utakmice uložili zvaničnu žalbu, ukazali na to da je trojka bila ispravna i oštrim saopštenjem tražila kazne za sudije. 

Zvezda je trećim "jadranskim" porazom ove sezone dodatno zakomplikovala svoju poziciju na tabeli ABA lige pred gostovanje Valensiji u Evroligi u petak.

KK Crvena zvezda Nikola Kalinić KK Cedevita Olimpija ABA liga

