"Batler i Grejem imaju problem, to može da traje": Saša Obradović priznao brigu Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je svojim "slatkim mukama, koje mogu da bude i gorke"

Izvor: Facebook/@BC_Vienna

Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se poslije pobjede svog tima protiv Beča, inspirisane odličnim nastupom Kodija Milera-Mekintajera u posljednjoj četvrtini.

"Uozbiljili smo se. Poslije Valensije i putovanja, bili smo emocionalno prazni. Bili smo blizu pobjede, bio je veliki fokus na tome i očigledno je da večeras nismo počeli sa dobrom energijom. Drugi dio bio je potpuno drugačiji. Koristili smo svoje prednosti, individualno i taktički bili smo bolji".

Pohvalio je prvu sezonu domaćina u ABA ligi.

"Drago mi je da postoji ovakav tim, dobro je za ABA ligu, velika je stvar za Austriju i može da poveća značaj košarke u drugim zemljama. Austrija je tu praktično na počecima i uz ovakav košarkaški centar mislim da možete da stvorite nešto veliko za svoju naciju".

Da li je bio plan da njegov tim "doda gas" u završnici?

"Želite energiju od početka, ali nije realno da svaki put očekujete da vaš tim igra na maksimumu. I to je OK, jer ako ne igrate na maksimumu, ne možete da napravite razliku. U svakom slučaju, srećan sam zbog pobjede, pred nama je velika utakmica u Evroligi, ovo već ostavljamo za sobom i razmišljamo o onome što dolazi".

"Ne radimo lagan posao"

Bio je upitan i za nastup Kodija Milera-Mekintajera?

"Ne bih isticao bilo koga. Timska odbrana dovodila nas je u situaciju da lako poentiramo. Kodi je igrao veoma dobro, zrelo, ali i ostatak tima je dao doprinos".

Pred Zvezdom je priprema za Olimpijakos u srijedu u Beogradskoj areni. Do tada, a pogotovo poslije toga, Obradović će sa saradnicima imati važan zadatak - da uigra Devontea Grejema i Džereda Batlera sa ostatkom tima. Grejem je debitovao ove nedjelje u Beču.

"Realno je da ima možda slatkih problema, koji mogu da budu i malo gorki, u smislu da ovaj period pred nama, a pričamo o pauzi, imali smo igrača koji su bili preigrani i moraju da odmore, da bi se spremili i fizički i mentalno za nastavak. Oni koji nisu igrali moraju da iskoristite tu pauzu da dođu na određeni nivo, i fizički i taktički, što fali određenim igračima. Videćemo situaciju sa povređenim igračima, mnogo je posla ispred. Danas se pojavio Grejem, igrač koji od početka uopšte nije igrao. Treba naći svakom mjesto i to nije lagan posao. Uz to se i Batler traži i treba da vidimo koje su prave pozicije"

"Protiv Olimpijakosa, kao i poslije toga, nadam se dobroj igri, pa slijedi vrlo značajan period za nas, da se skupimo još više za utakmice koje slijede poslije prvog dijela, u kojem smo igrali više kod kuće. Da se još bolje spremimo, da radimo još bolje na hemiji i da budemo još bolji u nastavku sezone".

"Ne razmišljam samo o Grejemu"

Da li je bilo planirano da Grejem u nedjelju uđe ranije, a ne u posljednjim minutima?

"Mislim da to možeš da kažeš i ovako i onako. Mogao je i Miljenović da uđe malo ranije ili neko drugi. Čovjek je imao jedan trening sa nama, a da imam očekivanja... Drugo, nije on jedini o kojem bi trebalo da razmišljam, jer je ozbiljna filozofija i matematika - kreiranje dobre atmosfere u onome što imaš. Već su dobro igrali momci i svaki novi igrač može da donese kvalitet, ali je potrebno i vrijeme. Dvojica NBA igrača, Batler i on, prvo bi trebalo da se priviknu na evropski stil igre, jer je realno da i jedan i drugi imaju problem, jer je drugačija utakmica u odnosu na NBA i to može da traje, bez obzira na to kakav si potencijal i nivo igrača. Privikavanje može da potraje, ali s obzirom na to da su momci dobri, da rade i hoće da sarađuju, dobri su u komunikaciji i vidjećemo kako ćemo kome da podijelimo minute i važnost u timu".