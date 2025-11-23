Mekintajer se "zapalio" i donio Zvezdi pobjedu: Debitant Grejem gledao kako vodi tim

Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila Beč u Austriji uz furioznu igru Kodija-Milera Mekintajera. Ubacio je 17 poena u odlučujućoj, posljednjoj četvrtini.

Crvena zvezda pobijedila je Beč u gostima zahvaljujući sjajnoj igri svog plejmejkera Kodija Milera-Mekintajera u poslednjoj četvrtini. Ubacio je 17 poena u nizu i pet minuta prije kraja izašao iz igre uz ovacije navijača u glavnom gradu Austrije. Završio je meč sa 22 poena i potvrdio je još jednom da je u velikoj formi.

U Zvezdinoj pobjedi protiv debitanta za "jadranski" skor 4-3 debitovao je Devonte Grejem, koga je trener Saša Obradović uveo u igru u posljednjim minutima, što je bio njegov prvi nastup od ljetošnjeg dolaska na Mali Kalemegdan.

Trijumfom u Beču, gdje je igrala ravnopravni meč u prvih pola sata, Zvezda je trijumfalno završila nedjelju u kojoj je odigrala tri meča u gostima, počev od Ljubljane u ponedjeljak, preko Valensije u petak. Poslije Beča, crveno-bijeli se vraćaju kući na pripremu za srijedu i meč protiv Olimpijakosa u Evroligi u Beogradskoj areni.

Zvezda je protiv motivisanog Beča igrala sa evroligaškim snagama, oslonivši se i na Čimu Monekea (20 poena), Donatasa Motiejunasa (12) i Semija Odželeja (11). Mekintajer je predvodio ekipu i u asistencijama (7), u utakmici u kojoj su crveno-bijeli timski podijelili 24 asistencije.

U domaćem timu otpor favoritu predvodili su plejmejker Sulejman Bum (22 poena, 3/4 za tri), slovenački bek Gregor Glas sa 14 i iskusni centar Rašid Mahalbašić sa 12. Ipak, u posljednjoj dionici je razlika u kvalitetu postala očigledna i pretvorila je do tada egal borbu u ubjedljiv trijumf ekipe Saše Obradovića.