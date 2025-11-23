Mekintajer se "zapalio" i donio Zvezdi pobjedu: Debitant Grejem gledao kako vodi tim

Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila Beč u Austriji uz furioznu igru Kodija-Milera Mekintajera. Ubacio je 17 poena u odlučujućoj, posljednjoj četvrtini.
Crvena zvezda pobijedila je Beč u gostima zahvaljujući sjajnoj igri svog plejmejkera Kodija Milera-Mekintajera u poslednjoj četvrtini. Ubacio je 17 poena u nizu i pet minuta prije kraja izašao iz igre uz ovacije navijača u glavnom gradu Austrije. Završio je meč sa 22 poena i potvrdio je još jednom da je u velikoj formi.
U Zvezdinoj pobjedi protiv debitanta za "jadranski" skor 4-3 debitovao je Devonte Grejem, koga je trener Saša Obradović uveo u igru u posljednjim minutima, što je bio njegov prvi nastup od ljetošnjeg dolaska na Mali Kalemegdan.
Trijumfom u Beču, gdje je igrala ravnopravni meč u prvih pola sata, Zvezda je trijumfalno završila nedjelju u kojoj je odigrala tri meča u gostima, počev od Ljubljane u ponedjeljak, preko Valensije u petak. Poslije Beča, crveno-bijeli se vraćaju kući na pripremu za srijedu i meč protiv Olimpijakosa u Evroligi u Beogradskoj areni.
Zvezda je protiv motivisanog Beča igrala sa evroligaškim snagama, oslonivši se i na Čimu Monekea (20 poena), Donatasa Motiejunasa (12) i Semija Odželeja (11). Mekintajer je predvodio ekipu i u asistencijama (7), u utakmici u kojoj su crveno-bijeli timski podijelili 24 asistencije.
U domaćem timu otpor favoritu predvodili su plejmejker Sulejman Bum (22 poena, 3/4 za tri), slovenački bek Gregor Glas sa 14 i iskusni centar Rašid Mahalbašić sa 12. Ipak, u posljednjoj dionici je razlika u kvalitetu postala očigledna i pretvorila je do tada egal borbu u ubjedljiv trijumf ekipe Saše Obradovića.
- Beč: Bum 22 (5 as), Hanter 10, Glas 14, Runjić 6, Mladenov 4, Jarumbauskas 2, Stazić 2, Stojanović 6, Mahalbašić 12, Bajo 4
- Zvezda: Mekintajer 22 (7 as), Plavšić 5, Miljenović 3, Grejem 3, Batler 4, Kalinić 4, Dobrić 4, Motiejunas 12, Nvora 7, Odželej 11, Moneke 20 (4 as), Dos Santos 3