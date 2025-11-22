Vojislav Stojanović je samo dan prije meča Beča i Crvene zvezde pojačao tim iz Austrije.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda naredni meč nakon poraza u Evroligi od Valensije igra na gostovanju Beču, a tim iz Austrije je pred ovaj meč doveo Vojislava Stojanovića. Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije zvanično je stavio potpis na ugovor sa novim članom ABA.

Jedan od najtalentovanijih košarkaša svog godišta ima u karijeri srebro sa Eurobasketa za igrače do 16 godina, a sada je poslije prethodne sezone u FMP-u ponovo u ABA ligi. Prošle godine je imao 8 poena i 2,5 skokova po meču u dresu "pantera", a sada ostaje da se vidi da li će debitovati za Beč protiv tima u kome je ponikao.

Crvena zvezda ratovala sa Savićem zbog njega

Vidi opis Bio biser Crvene zvezde, sad pojačao narednog rivala crveno-bijelih: U njegov slučaj upleteni FIBA i Zoran Savić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Vojislav Stojanović je bio izuzetan talenat i čak je debitvao za prvi tim Crvene zvezde. Igrao je finale juniorske Evrolige sa crveno-bijelima, a onda su nastali problemi. Poželio je da napusti ekipu, a onda je Crvena zvezda izdala saopštenje u kome je za njegov odlazak optužila Zorana Savića koji mu je bio menadžer.

Slučaj je otišao do FIBA, a na kraju je Crvena zvezda kao obeštećenje dobila 29.000 evra. Na kraju je on na ljeto 2015. godine napustio Zvezdu i igrao je godinama u drugoj ligi Italije za Orlandinu, Vanoli Kremonu, Fortitudo, Mantovanu i Nardo.

(MONDO)

BONUS VIDEO: