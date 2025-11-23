logo
Navijači Zvezde su ovo čekali mjesecima: Devonte Grejem dao trojku čim je debitovao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je na meču protiv Beča bila jača za Devontea Grejema, koji je postigao prve poene u takmičarskim mečevima za novi tim.

Devonte Grejem debitovao za Crvenu zvezdu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Beč u osmom kolu ABA lige (98:82), najviše zahvaljujući sjajnoj partiji Kodija Miler-Mekintajera, ali... Navijači sprskog tima gostovanje u glavnom gradu Austrije pamtiće i po debitantskom nastupu beka Devontea Grejema, koji se nakon uvodnih mečeva u pripremnom periodu povrijedio i zatim dugo oporavljao.

Bio je ovo debitantski nastup za Grejema kada su takmičarski mečevi u pitanju, a trener Saša Obradović ukazao mu je povjerenje u posljednjih nekoliko minuta četvrte dionice. Nije se Grejem otimao za loptu, nije želio da bude glavna zvijezda prilikom povratka u tim, pa je u prvih nekoliko napada bio veoma tih. Ali, onda je pogodio za tri poena i tako oduševio brojne navijače Crvene zvezde u hali!

Pogledajte

00:23
Devonte Grejem prvi koš za Crvenu zvezdu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Devonte Grejem je dva puta šutirao za tri, jednom je bio precizan, a nema sumnje da će to biti veoma važno za njegovo samopouzdanje u narednom periodu. Oporavak od povrede i povratak u trenažni proces trajali su veoma dugo, a ostali igrači Zvezde već su uhvatili dobar ritam. Grejemu će biti potrebno vrijeme da se prilagodi, ali sitnice poput ove pogođene trojke mogu da mu pomognu.

Narednu priliku za dokazivanje Devonte Grejem imaće u duplom kolu Evrolige, kada će Crvena zvezda igrati protiv Olimpijakosa i Barselone na svom terenu. Sljedeći meč u ABA ligi Crvena zvezda igra protiv Bosne u Sarajevu i sasvim je očekivano da Grejem tada dobije znatno veću ulogu na parketu.

Tagovi

ABA liga KK Crvena zvezda KK Beč Devonte Grejem

