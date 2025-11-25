Crvena zvezda u srijedu dočekuje Olimpijakos, koji u Beograd stiže u oslabljenom sastavu
Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos u 13. kolu Evrolige, ekipa iz Pireja u Beograd stiže u oslabljenom sastavu, ali nakon nanizane tri pobjede. Takođe, biće ovo duel dva tima koji imaju isti skor, te će ulog meča biti još veći.
Ekipa Jorgosa Barcokasa u Beograd stiže bez Šakila Mekisika, Kinana Evansa, Mustafe Fala i Janulisa Larencakisa, a klub je potvrdio i da u timu neće biti bivši plejmejker Partizana Frenk Nilikina. Francuz se požalio na bolove u lijevoj butini i to će biti razlog zbog kojeg neće zaigrati u Beogradskoj areni.
Olimpijakos u problemu pred Crvenu zvezdu: Jorgos Barcokas dolazi bez najjačih aduta u Beograd
Frenk Nilikina na meču protiv Panatinaikosa
Takođe, Olimpijakos će imati i pojačanje pošto je Homer Necipoglu priključen ekipi, grčki bek je uradio trening sa timom, a kasnije će biti priključen i reprezentaciji u u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Utakmica Crvene zvezde i Olimpijakosa na programu je u srijedu u 19.30 sati u Beogradskoj areni, obje ekipe imaju skor 8-4. Doduše, crveno-bijeli su u posljednjem evroligaškom meču upisali poraz od Valensije, ali su prethodno imali vrlo sjajan niz koji ih je odveo na vrh tabele. Kad je Olimpijakos u pitanju, start ekipe Jorgosa Barcokasa nije bio očekivan, ali u posljednjih pet mečeva upisali su četiri pobjede, te se može reći da su sada u mnogo boljem ritmu.