logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijakos u problemu pred Crvenu zvezdu: Jorgos Barcokas dolazi bez najjačih aduta u Beograd

Olimpijakos u problemu pred Crvenu zvezdu: Jorgos Barcokas dolazi bez najjačih aduta u Beograd

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda u srijedu dočekuje Olimpijakos, koji u Beograd stiže u oslabljenom sastavu

Olimpijakos protiv Zvezde bez pet igrača Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos u 13. kolu Evrolige, ekipa iz Pireja u Beograd stiže u oslabljenom sastavu, ali nakon nanizane tri pobjede. Takođe, biće ovo duel dva tima koji imaju isti skor, te će ulog meča biti još veći.

Ekipa Jorgosa Barcokasa u Beograd stiže bez Šakila Mekisika, Kinana Evansa, Mustafe Fala i Janulisa Larencakisa, a klub je potvrdio i da u timu neće biti bivši plejmejker Partizana Frenk Nilikina. Francuz se požalio na bolove u lijevoj butini i to će biti razlog zbog kojeg neće zaigrati u Beogradskoj areni.

Takođe, Olimpijakos će imati i pojačanje pošto je Homer Necipoglu priključen ekipi, grčki bek je uradio trening sa timom, a kasnije će biti priključen i reprezentaciji u u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Utakmica Crvene zvezde i Olimpijakosa na programu je u srijedu u 19.30 sati u Beogradskoj areni, obje ekipe imaju skor 8-4. Doduše, crveno-bijeli su u posljednjem evroligaškom meču upisali poraz od Valensije, ali su prethodno imali vrlo sjajan niz koji ih je odveo na vrh tabele. Kad je Olimpijakos u pitanju, start ekipe Jorgosa Barcokasa nije bio očekivan, ali u posljednjih pet mečeva upisali su četiri pobjede, te se može reći da su sada u mnogo boljem ritmu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Olimpijakos KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC