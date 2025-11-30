logo
Vraća se Zvezdina "zvijer": Bolomboj trenira punom parom

Vraća se Zvezdina "zvijer": Bolomboj trenira punom parom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj oporavio se od povrede stopala i počeo sa treninzima.

Džoel Bolomboj trenira poslije povrede Izvor: Sport Fokus/X/Printscreen

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj ponovo je u akciji. Konačno stižu sjajne vijesti o najboljem igraču Zvezde protekle dvije sezone koji je posljednji meč odigrao još u martu kada se povrijedio na utakmici protiv Olimpije iz Milana. Uslijedila je operacija i oporavak u Americi, a sada se pojavio snimak na kome Bolomboj trenira.

Izgleda da je jako blizu povratka na teren koji je najavljen za januar naredne godine. Sjajni centar je počeo da trenira uz kontakt, dok se na snimku vidi da vježba zakucavanja i trojke.

"Bolomboj je sa nama tamo negdje u januaru, mi treba do januara i da igramo, a kad bude došao, treba da se adaptira i da fizički nadođe, na kraju krajeva, ipak je to velika pauza bila, iako svi mi govore da je možda najbolji profesionalac koji je bio ovdje i da uopšte ne treba da se razmišlja da će da dođe u dobroj fizičkoj spremi. Samo slijedi dio adaptacije na tim i sve ostalo, nadam se da neće biti drugačije", rekao je Obradović u intervjuu za "Sportal".

Što se tiče centarske pozicije Crvena zvezda je dovela Donatasa Motiejunasa nakon teške povrede Hasijela Rivera, dok je Ebuka Izundu takođe među povrijeđenima. Trenutno je tu Uroš Plavšić koji "popunjava rupu", a vidjećemo kakve će biti njegova sudbina poslije povratka Bolomboja.

