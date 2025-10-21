Čim je počeo da viče Nikola Jokić dobio šta je htio: Ovo je novi tim sa kojim napada titulu u NBA

Denver Nagetsi počinju novu sezonu protiv Golden Stejt Voriorsa, koji je njihov domet u novoj sezoni?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Koliko mogu Denver Nagetsi u sezoni 2025/26? Najbolji centar planete i trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić pobjesnio je prošle godine i dreknuo na rukovodstvo kluba zatraživši da se uozbilje. Sada je konačno je dobio pojačanja "po svojoj mjeri", a prema mišljenju dijela košarkaške javnosti, Denver ponovo ima "šampionski šmek". Sezonu otvaraju u noći između četvrtka i petka protiv Golden Stejt Voriorsa i biće to prva prilika da vidimo tim Dejvida Adelmana na djelu. Sezona je duga, ali duga je i klupa Denvera koji, čini se, ima daleko bolji tim nego prošle sezone.

Ostala je okosnica tima, tu su Jokić, Gordon, Marej, Braun, dok su se gazde tima iz Kolorada odrekle prebogatog ugovora i usluga Majka Portera Džuniora koji je trejdovan u Bruklin Netse. Jokić je konačno dobio jaku podršku sa klupe u vidu Jonasa Valančijunasa, a već tokom pripremnog perioda su pokazali da znaju da igraju i u tandemu.

Koga su Nagetsi doveli?

Brus Braun

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Brus Braun koji je bio dio šampionskog tima 2023. godine vratio se u Denver ovog ljeta i biće jedan od ključnih igrača u pohodu na novu titulu. Tim je pojačao i Kem Džonson koji je imao sjajnu sezonu u Bruklinu i definitivno je akvizicija od koje mnogo očekuju u Denveru. On je stigao u okviru trejda sa Netsima, dok je u suprotnom smjeru otišao Majkl Porter Džunior.

U tim je stigao i Tim Hardavej Džunior koji će sigurno svojim iskustvom i te kako doprinijeti sa klupe i biće zanimljivo vidjeti kakvu ulogu mu je namijenio Adelman. Litvanski centar Jonas Valančijunas je najavljen kao alternativa Nikoli Jokiću i utisak je da je Srbin dobio dostojnu zamjenu. Njih dvojica su čak tokom priprema igrala i zajedno, što je postavka koju ćemo sigurno imati prilike da vidimo i u zvaničnim mečevima.

Denver je pojačao centarsku poziciju i Mozesom Braunom koji je dominirao prošle sezone u Razvojnoj ligi i biće ovo šansa za njega da se dokaže na najvećoj sceni. Za minute boriće se i Kesler Edvards koji je ljetos stigao iz Dalasa, kao i Kurtis Džons.

Koga su se riješili?

Majkl Porter Džunior

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Definitivno najveći korak Denvera je bio trejd Majkla Portera Džuniora koji je bio veliki trn u oku navijačima jer je iz sezone u sezonu oscilirao, povređivao se i ničim nije zaslužio vrtoglavu cifru koju mu je garantovao Denver.

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar je poslije šest godina napustio Denver i vratio se u Evropu gdje je zadužio dres Olimpije iz Milana. Denver Nagetsi su se odrekli Darija Šarića koga su poslali u Sakramento Kingse, da bi dobili iskusnog Litvanca Jonasa Valančijunasa. Nisu produžili ugovor nekadašnjem MVP-ju NBA lige Raselu Vestbruku koji je prošle sezone igrao od sjaja do očaja i nije ubijedio čelnike kluba da treba da ostane.

Novi ugovor za Kristijana Brauna

Kristijan Braun je dogovorio saradnju sa Nagetsima na duže staze, iako je bilo najava da neće ostati u timu. U narednih pet godina će zaraditi ukupno 125 miliona dolara. Prethodnog ljeta su dogovorili produžetak saradnje i sa Džamalom Marejem do 2029. godine koji zarađuje oko 50 miliona dolara po sezoni, pa je jasno da je budžet tima iz Kolorada opet poprilično opterećen.

Da li će Jokić napustiti Denver?

Srpski košarkaš Nikola Jokić odbio je najveći ugovor u NBA ligi vrijedan preko 200 miliona dolara za tri sezone koji mu je ponudio Denver ovog ljeta.

Najbolji centar planete ima ugovor na još dvije sezone u Denveru i nije želio da žuri sa novom odlukom. Denver je na osnovu pravila NBA lige mogao već sada da mu produži za još tri sezone, dakle na ukupno pet, a cifra je glasila vrtoglavih 212,5 miliona dolara.

Jokić je odlučio da sačeka još godinu dana i imaće šansu da postane bogatiji za još 80 miliona dolara. Ipak, teško je povjerovati da su finansije bile glavni razlog ove odluke. Proteklih dana se piše o paklenom planu Majamija da dovede trostrukog MVP-ja, što će biti jako teško jer Jokić vjerovatno želi da provede čitavu karijeru u Denveru. U svakom slučaju, ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo, pogotovo ako uzmemo kao primjer trejd Luke Dončića iz Dalasa u Lejkerse prošle sezone.