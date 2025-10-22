Ovaj čovjek je bio Jokić prije Jokića: Slušao je "oca" i postao invalid, a mogao je da promijeni istoriju

Arvidas Sabonis je bez ikakve sumnje bio vrhunski košarkaš, ali je utisak da smo vidjeli tek dio onoga što zna. Umjesto da bude ono što je danas Nikola Jokić, bespogovorno je slušao Gomeljskog i igrao povrijeđen, zbog čega je praktično postao invalid.

Već godinama Nikola Jokić dominira u NBA ligi i s razlogom se uz njegovo ime dopisuje "najbolji košarkaš svijeta". I u anketi generalnih menadžera pred novu sezonu ponovo većina njih misli da će osvojiti MVP priznanje, ali njegova najveća pobjeda ipak ostaje što je uspio da prevaziđe sve predrasude i prokrči put u ligi koja je obično odbacivala košarkaše poput njega.

Višak kilograma i nedovoljna brzina nisu problem ako ste majstor košarke poput njega i samo je trebalo biti strpljiv. Zbog toga što je Denver smio da istrpi Jokića i da mu "oprosti greške" na početku karijere. Zato se danas čitava igra ovog tima vrti oko njega i zato je trenerima protivničkih timova najteže da se prilagode na njegovu genijalnost. I ne samo to, zbog toga je sve više košarkaša koji hoće da budu kao Jokić, a ne Lebron ili neko drugi.

Sada u NBA ligi imamo "turskog Jokića" u Alperenu Šengunu koji je briljirao na Eurobasketu, a tek u NBA stiže i "kineski Jokić" Hansen Jang... I ko zna koliko je još njih kojima je Somborac "prokrčio" put. Ali, nije ni da je Jokić prvi "jokićevski košarkaš" u NBA, samo nije uspio da postane ono što je danas srpski as.

Ko je bio Jokić prije Jokića?

Nikola Jokić je redefinisao poziciju centra u NBA ligi jer se sada od "petice" očekuje i da vodi igru, organizuje, da prosto bude i plejmejker. To je nekako došlo prirodno Jokiću i zato gotovo svake noći bilježi tripl-dabl učinak i nosi nadimak "jednorog".

Ali, malo je falilo da u godini kada se Jokić rodio - u NBA dobijemo baš takvog igrača. To je trebalo da bude Arvidas Sabonis.

Before Jokic, there was Arvydas Sabonispic.twitter.com/1IqRvojtWP — FIBA Basketball (@FIBA)August 26, 2024



"Uh, čovječe, bio je nevjerovatan. Nisam siguran da je mogao da preskoči telefonski imenik tada kada je bio u Portlandu, ali njegov nivo talenta je bio nešto neviđeno u NBA ligi. Mogao je da radi šta je htio. Mogao je da šutira iz svih pozicija, šutirao je trojke preciznije od većine bekova. Međutim, ono što je kod Sabonisa bilo najimpresivnije je njegova sposobnost dodavanja. O Bože, na koje je sve načine mogao da doda. Danas svi pričaju o Jokiću, dobro, ali Sabonis je bio druga dimenzija. Bio sam šuter i trčao sam po terenu znajući da će ga u jednom trenutku udvojiti, a onda ću ja dobiti loptu. I bilo je tako", prisetio se Volt Vilijams, košarkaš koji je jednu sezonu igrao sa Sabonisom u Portlandu.

"Mogao je da doda otpozadi, kroz noge protivnika, iz voleja, iza glave, preko cijelog terena. Mogao je da vidi stvari koje niko od nas nije mogao", dodao je Vilijams za "Basketball Network".

I Sabonis, baš poput Jokića, važio je za snažnog centra koji perfektno razumije igru, a koji u sekundi može da izabere najbolje moguće rješenje. Međutim, za razliku od Jokića, Sabonis je imao tu nesreću da se rodi mnogo prije nego što su u NBA ligu stizali najbolji igrači Evrope. Tako je sa 29 godina postao "ruki" u NBA, a već je, kako je sam pričao, bio invalid od fizičke košarke koju je igrao u Sovjetskom Savezu gdje je nastupao za Žalgiris, pa Valjadolidu i Real Madridu.

Počeo je da igra još sa 13 godina u Žalgirisu i od malih nogu pokazao je da na sasvim drugačiji način shvata košarku. Nije dugo trebalo da zaigra za juniore snažne reprezentacije SSSR, pa ga je odmah slavni Aleksandar Gomeljski pozvao u seniore. Bio mu je gotovo kao otac, beskrajno mu je vjerovao i to je odredilo njegovu karijeru, kasnije i ubrzalo rani kraj karijere.

Još kao tinejdžer Sabonis je sa SSSR osvojio Svjetsko prvenstvo u Kolumbiji 1982. godine i već tada su ga na oku imali jugoslovenski košarkaši koji će godinama kasnije još voditi velike bitke sa njim, sve do Atlante 1996.

Kada su Ameri čuli za Sabonisa?

Arvidas Sabonis na Eurobasketu 1985. godine.

Pričalo se u košarkaškim krugovima o džinu od 221 centimetra, međutim Bil Volton - MVP sa sezonu 1976/77 - ostao je u šoku kada je uživo vidio o čemu se radi. Došao je u Štutgart na finale Eurobasketa 1985. koje je SSSR igrao protiv Čehoslovačke i nije tu mogao da dođe sebi.

"Kada sam ga vidio, nisam mogao da vjerujem šta gledam. Vilica mi je pala. Samo na osnovu onoga što sam vidio u toku prvog poluvremena, mogli smo odmah da napišemo nova košarkaška pravila", rekao je Bil Volton i dodao:

"U čitavoj istoriji košarke pravila su promijenjena da bi se otežalo samo trojici momaka, Raselu, Viltu i Karimu, jer su bili previše dominantni. Sva ostala pravila su promijenjena kako bi se olakšala igra. Arvidas je mogao sve. Posjeduje veštine Larija Birda i Pita Maraviča. Ima atletizam Karima i može da šutira trojke. Može da dodaje, da trči i da dribla, a njegove blokade su čista umetnost... Trebalo je da ga otmemo sa parketa i odvedemo u Ameriku."

Upravo je Bil Volton prije nekoliko godina rekao da je Nikola Jokić najbolji visoki dodavač u istoriji košarke, čime je nadmašio upravo njega, a baš u Arvidasu Sabonisu prepoznao je "Jokića prije Jokića".

Zašto se toliko čekalo na Sabonisa u NBA?

Arvidas Sabonis i Šekil O'Nil u duelu.

Arvidas Sabonis izabran je kao 77. pik na draftu 1985. godine, a proći će čitava decenija do njegovog debila. Atlanta Hoksi su ga birali i nisu računali na njega zbog političke situacije u svijetu u tom trenutku, pa može da se kaže da zbog Hladnog rata nije ni pomišljao da se zamjera svojim Sovjetima i ode u NBA ligu. Na sve to, poništen je izbor Atlante jer Sabonis nije imao ni 21 godinu (kako su tada glasila pravila), tako da je izabran iduće sezone od strane Portlanda.

"Nakon što me je Portland izabrao na draftu 1986. godine, neko mi je rekao da sam ranije već biran. Nisam to znao. Znate, tada u Sovjetskom Savezu nismo dobijali mnogo informacija", pričao je Sabonis.

Ipak, morao je da se strpi i čekao je pravi trenutak da sportisti sa istoka mogu na zapad... Počelo je sa njegovim zemljakom Šarunasom Marčiulonisom, koji je stigao u Golden Stejt 1989. godine, a barijeru su "probili" Vlade Divac i Dražen Petrović koji su kao jedni od najboljih igrača Evrope polako dobijali i veću odgovornost u NBA.

Sormani: “Nikola Jokic não iria dominar e não seria ninguém nos anos 90.”



Literalmente Arvydas Sabonis com 31 anos de idade todo quebrado de lesões chegando na NBA como novato nos anos 90:pic.twitter.com/m5VUGfr1b6 — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2)August 13, 2024



Međutim, Arvidas Sabonis nije htio za njima i čekao je sve do 1995. godine, a za to nije kriv rat. "Kriv" je njegov odnos sa Aleksandrom Gomeljskim koji ga je držao van NBA, bar tako priče kažu.

Navodno, slavni sovjetski trener je primao dio plate Arvidasa Sabonisa i uvjeravao je njegovu porodicu da Amerika nikako nije bezbjedna za njega. S druge strane Sabonisa bi "mučio" na svakom okupljanju reprezentacije i nije mu dozvoljavao da odmori čak ni uz povrede. A bilo ih je: skočni zglob, Ahilova tetiva...

Sve to bilo je "urnisano" zbog velikih napora u dresu SSSR i zato je navodno Sabonis mislio da neće moći da igra u NBA ligi jer je potpuno potrošen, zato je tamo otišao posljednjim vozom - gotovo kao invalid.

Dao je sve što je imao Gomeljskom

Tokom priprema za Eurobasket 1987. godine Arvidas Sabonis je "osjetio" Ahilovu tetivu. Poslije turnira nije mogao ni da hoda i ljekari su mu saopštili da će dugo biti van terena, ali kod Aleksandra Gomeljskog to nije dolazilo u obzir.

Prvobitno nije trebalo da ide na Olimpijske igre u Seulu 1988. godine, međutim kao što dobro znamo - jeste. Prvo je srušio moćnog Dejvida Robinsona i njegovu SAD u polufinalu, pa reprezentaciju Jugoslavije kada je zapravo inicirao jedan od najluđih preokreta u istoriji košarke.

Povrijeđen je igrao i na Eurobasketu 1989. godine, a gdje je još onih šest godina do NBA: "Da je Sabonis stigao u Portland 1989. godine, siguran sam da bismo osvojili nekoliko titula i istorija NBA bi bila potpuno drugačija", pričao je Klajd Dreksler.

"Vjerujem da bi sa njim osvojili tri do šest titula. Bio je tako dobar. Mogao je da dodaje, šutira trojke, dominira u reketu. Sa Sabonisom bi Portland bio zaista trofejna franšiza", dodao je Dreklser koji je u Portlandu dočekao Petrovića, ali je otišao 1995. godine da bi sa Hjustonom i Olajdžuvonom osvojio prsten.

"To što je Jokić danas, to je Sabonis nekada bio"

Stigao je Arvidas Sabonis da odigra više od 500 utakmica u NBA ligi, ali nije to bilo to. Bilježio je 16 poena, deset skokova i tri asistencije u svojoj najboljoj sezoni za Trejlblejzerse (1997/98), međutim ko zna kako bi to izgledalo da je u najjačem naponu snage mogao da se odmjeri sa NBA košarkašima.

"Arvidas je odigrao cijelu svoju NBA karijeru povrijeđen. Ahilova tetiva ga je uništila, ali da je bio zdrav kada je stigao u Ameriku, prilično sam siguran da bi se Drekslerove riječi obistinile. Takva dominacija, takva vizija, a mi govorimo o periodu od prije 30 i 35 godina. To je bilo nešto bez presedana u svijetu košarke", rekao je Aco Petrović u intervjuu za hrvatski "Indeks", pa ga uporedio sa Jokićem.

Arvidas Sabonis na sahrani Aleksandra Gomeljskog.

"Sjećam se četvrtfinala Evrolige 1995. kada je igrao za Real Madrid protiv Cibone. Uništio nas je, a igrao je praktično na jednoj nozi. Način na koji Nikola Jokić igra danas je najbliži načinu na koji je igrao Sabonis, samo ponavljam, to je bilo prije 30 godina".

"Način na koji je igrao, bila je to sasvim druga dimenzija za sve centre, ne samo u Evropi već i u NBA. Nepoznata dimenzija za sve najbolje centre prije i poslije njega. Prije Arvidasa, najbolji centri na svijetu su uglavnom bili sjajni finišeri, odnosno igrači koji bi završavali akcije. Govorim o Bilu Raselu, Viltu Čemberlenu, kasnije Patriku Juingu, Dejvidu Robinsonu... Neko je dominirao u odbrani, neko je postigao 100 poena na račun snage i visine, ali niko od njih nije imao takvu širinu kao Sabonis. Kako je osjećao igru, kakvu je viziju imao i kako je svojim dodavanjima pravio razliku, bio je avangardni i nepoznat koncept u to vrijeme. Imao je sve, mogao je da igra leđima okrenut košu, mogao je da raširi reket, mogao je da šutira za tri poena, mogao je čak i da igra kao plej".

Trenirao ga i Željko Obradović

Prije nego što će Sabonis doći u NBA ligu igrao je i kod Željka Obradovića u Real Madridu. Izabrao je odlazak u "kraljevski klub" 1992. godine umjesto Portlanda - koji je u tom trenutku igrao finale NBA lige - vjerujući da je za njega bolje da ostane u Evropi. Dobio je lijep ugovor (4,5 miliona dolara za tri godine) i odveo je Željka i Real do titule prvaka 1995.

"Sabonis je bio čudo. Bio je igrač koji je sve razumio, brzo je razmišljao i za svoju visinu imao izvanredan šut za tri poena. Imao sam akcije za njega na niskom postu, ali on je imao pravo da bira da li da izađe. Kako su tada kasnili svi centri, redovno je kažnjavao trojkom. Volio je što njegov tim igra brzu košarku. Bio bi najsrećniji kada bi skinuo loptu sa lopte i odmah napravio kontra pas, samo da nije morao da bježi. Imao sam problem sa njim na treningu kada smo radili duple akcije na njemu. Toliko je brzo to riješio, tako brzo je reagovao da sam morao da ga molim da bar malo uspori na treningu, da sačeka pa tek onda prođe. Prepoznao je svaku moguću situaciju i svaku takvu situaciju riješio odbojkom", rekao je Željko Obradović

"Bukvalno bi udario loptu kada bi stigla do njega. Zamolio sam ga da sačeka malo, da uspori, zbog drugih igrača. Bio je dominantan u svakom pogledu. On je jedan od najboljih evropskih igrača svih vremena i prava je šteta što je u NBA otišao povrijeđen. I tako je dominirao, a onda možete da zamislite kakav bi bio da je stigao zdrav i mlad".

"Imao sam problem sa Sabonisom kada smo imali utakmice u to ranije vrijeme, u podne, jer nije mogao da se probudi. Gubili smo sve, ali čim je zaigrao, bila je nevjerovatna dominacija".

Možda ni Jokića ne bi bilo bez Sabonisa

Na kraju je u Portland došao potrošen, da su na ljekarskom pregledu ostali u šoku kakvo tijelo ima. Povrede su ostavile traga na njemu, međutim i dalje je bio majstor košarke. Igrao je "pješke" i uspio da zadivi sve u NBA ligi zbog inteligencije kakva se neće pojaviti sve do Nikole Jokića.

"Stvar je u tome da moraš da gledaš Arvidasa dok je bio mlad, ne onog iz Portlanda, jer je njegov atleticizam bio nevjerovatan. Mogao si da vidiš samo male isječke njegovih igara, a kada je došao u ligu sa Portlandom, ubijao je sve. Njegova sposobnost dodavanja, ona dodavanje iza leđa koja sada vidimo kod Jokića - pa Sabonis je to radio sa Dejmonom Stodomajerom svake večeri", pričao je Robert Ori u jednoj emisiji i time je sve rekao.

Evropa je imala svog Jokića u Sabonisu, a NBA liga je svog Sabonisa na kraju dobila u Jokiću.

