"Bio čudo nad čudima, zamisli tog čovjeka": Ameri ga otimali Sovjetima, Žarko Paspalj ga pamti

Nekadašnji kapiten reprezentacije Žarko Paspalj sa divljenjem govori o talentu nekadašnje evropske košarkaške senzacije, Arvidasa Sabonisa. Ostao je jedan od najvećih koji su ikad igrali, iako je igrao sa hroničnim i ozbiljnim povredama.

Legenda jugoslovenske i evropske košarke, Žarko Paspalj (59), pričao je uz veliko divljenje o talentu nekadašnjeg sovjetskog i litvanskog reprezentativca, Arvidasa Sabonisa (60).

Šampion Evrope i svijeta sa reprezentacijom SFRJ i kapiten prve reprezentacije SRJ nakon skidanja sankcija 1995. uživo je imao šansu da gleda kako je Sabonis igrao u Seulu 1988, gdje su bili rivali u čuvenom finalu. Sovjeti su tada pobijedili Jugoslaviju i osvojili zlato, a heroji trijumfa bili su Liitvanci Šarunas Marčuljonis (21 poen, 6 asistencija), Sabonis i Rimas Kurtinaitis.

"Ja ga ne znam, nisam igrao protiv njega nepovrijeđenog, samo sam čuo priče da je to bilo čudo nad čudima kada se pojavio prvi put na Evropskom prvenstvu", rekao je Paspalj gostujući kod Edina Avdića u X&O's podkastu.

Sabonis je debitovao za Sovjetski Savez na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u Kolumbiji, kada je bio dio šampionskog tima. Na Eurobasketu 1983. godine u Francuskoj osvojio je bronzanu medalju, dvije godine kasnije bio je dio tima koji je osvojio evropsko zlato u Zapadnoj Njemačkoj. Zlato u Seulu zaokružio je njegovu listu najsjajnijih odličja u dresu SSSR-a, ali ti uspjesi imali su veliku cenu.

"E, onda se u međuvremenu izdešavalo šta se izdešavalo, jedna Ahilova, druga Ahilova. U Koreju je došao nakon što je operisao dvije Ahilove tetive. On ne može da trči. Bio sam prisutan u polufinalu kada je ubacio Amerikancima 25 poena, imao 20 skokova, uneredio ih, tako su Rusi ušli u finale i dobili nas u finalu", kazao je Paspalj.

"Povrijedio jednu Ahiovu tetivu, pa drugu"

Već od 1986. godine, kada je imao 22 i bio biser Žalgirisa, počeli su Sabonisovi veliki problemi sa povredama. Za to je krivio pretreniranost i previše aktivnosti sa sovjetskim nacionalnim timom, kao i preintenzivno rivalstvo Žalgirisa i CSKA Moskve u okviru tamošnje lige.

Na čuvenom i kontroverznom NBA draftu 1985, 30 godina prije dolaska Nikole Jokića u ligu, Sabonis je kao evropsko košarkaško čudo odabran tek kao 77. "pik", ali je njegov izbor bio poništen jer je u vrijeme izbora imao manje od 21 godine. Zato je biran i sljedeće godine, kao 24. "pik" Portland Trejl Blejzersa. Na njegovu nesreću, u toj fazi karijere njegova igra je morala da se mijenja, jer je gubio pokretljivost koja ga je krasila.

"Mislim da je on 1986. u nekoj situaciji povrijedio jednu Ahilovu tetivu, pa kao vrlo ozbiljan čovjek ništa od rehabilitacije, pa povrijedio i drugu. Tako je igrao za Real, otišao u NBA, pa napravio karijeru... U međuvremenu, on se vrlo adaptirao na svo to stanje. Toliko si dobar košarkaš da fizičko stanje adaptiraš prema uslovima onoga što bi trebalo da igraš".

Amerikanci smislili plan, Sovjeti sve odbili

Na koledžu Luizijana stejt trener Dejl Braun htio je da dovede Sabonisa da bi nastupima na tom univerzitetu sačuvao status amatera, ali mu Sovjeti nisu dozvolili da ode. Potom je 1988. godine otišao u Portland, trenirao sa tamošnjim NBA timom i oporavljao se od operacije, ali su ga Sovjeti požurili da se vrati u nacionalni tim za Seul prije nego što je bio spreman da igra.

I u takvom stanju je donio zlato SSSR-u i to u duelima protiv moćne generacije Jugoslavije u usponu i protiv Sjedinjenih Država za koje su igrali igrači sa koledža koji su potom napravili velike karijere, prije svih njegov direktni rival, centar Dejvid Robinson, član Kuće slavnih.

SSSR je dozvolio Sabonisu status profesionalca tek 1989. godine, kada je Šarunas Marčuljonis otišao u Sjevernu Ameriku i postao igrač Golden Stejt Voriorsa. Sabonis je smatrao da još nije spreman da igra u NBA, pa je otišao u Real Madrid, u dresu "kraljevskog kluba" osvojio Evroligu 1995. pod vođstvom Željka Obradovića i kao dvostruki prvak ACB lige završio u Portlandu tek te iste godine. Baš one kada je Predrag Danilović zakucao preko njega u finalu Evropskog prvenstva u Atini.

"Može na parking za invalide"

Amerikanci su tada dobiili drugačiju verziju Sabonisa od one koja se pojavila početkom osamdesetih, al je ipak uspio da za ukupno sedam godina u Americi ostvari dubok trag.

U kakvom je bio zdrastvenom stanju tokom devedesetih, kada je trebalo da igra najbolje što može, oslikala je izjava klupskog ljekara Portlanda. Komentarišući Sabonisove hronične probleme sa koljenom, skočnim zglobom i preponama, kazao je: "Arvidas bi mogao da dobije mjesto za parking za hendikepirane na osnovu njegovih rendgenskih snimaka".

"Zamisli ti tog čovjeka koji je bio zdrav i mogao da trči kao Vembanjama u onom vremenu. A svakako zna više košarke od Vembanjame", kazao je Paspalj.

