Žarko Paspalj opet žestoko udario na Svetislava Pešića: "Ne pričaj stvari koje ne znaš i u koje se ne razumiješ"

Žarko Paspalj žestoko udario na Karija Pešića: "Nemoj da pričaš o stvarima koje ne znaš i ne razumiješ"

Nekadašnji proslavljeni reprezentativac naše države Žarko Paspalj kritikovao je selektora Srbije Svetislava Pešića. On je na "Sport klubu" u emisiji "Kida šou" govorio o čestim izjavama selektora Pešića o tome da je neophodno da Srbija uloži u jaku domaću ligu i savjetima našim najvećim klubovima da izađu iz ABA lige.

Nekoliko puta se Paspalj već oglašavao ovim povodom, između ostalog i u jednom intervjuu za MONDO, a sada je bio posebno oštar. Istakao je da nije tačno da ABA liga nije gledana i da je zapravo ubjedljivo najgledanije takmičenje u regionu.

"Do čega je on došao da priča da ABA liga nikoga ne interesuje? To je najgledanije takmičenje u regionu. Ako već kažeš nešto, onda se informiši malo i pogledaj šta se dešava. Strašno bih volio da je ovdje, da mu se to kaže, da ne priča stvari koje ne zna, ne razumije i o kojima se nije informisao", rekao je Paspalj.

Paspalj nije prećutao ni Josipu Vrankoviću

Jedan od gostiju emisije bio je i Josip Vranković. On je jedan od čelnih ljudi Košarkaškog saveza Hrvatske koji se već godinama bori za izlazak hrvatskih klubova iz ABA lige. Ni njemu nije prećutao Paspalj šta misli o takvim idejama kada je budućnost hrvatske košarke u pitanju.

"Da se vratimo u prošlost, i ti i ostali, insistirali ste da se igra neko Alpe-Adrija takmičenje, koje više ni ne postoji, koje bih rekao da je bilo nikakvo. Pa onda insistiraš od klubova da ne igraju ABA ligu, nego FIBA ligu, koja je još jedno od đubradi koje postoje. Vidjeli smo u Beogradu da je na finalu tog takmičenja bilo jedno 570 ljudi. Neću da govorim o finansijama. Ne može niko da kaže da je ABA liga učestvovala u vašem nepravljenju igrača, neuspjesima ili bilo čemu drugom. Neću da ulazim u poslovni aspekt ABA lige, jer znam u detalje šta nudi timovima, a ne znam zaista o čemu se radi? Zašto to opiranje", rekao je otvoreno Žarko Paspalj.

