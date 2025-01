"Naravno da sam čuo za Paspalja": Vezenkov oborio rekord, pa otkrio čije snimke je nekada gledao

Igrač Olimpijakosa Saša Vezenkov postavio je rekord u broju ubačenih poena na utakmici za taj tim, tako je pretekao i jedan od rekorda reprezentativca Jugoslavije Žarka Paspalja.

Izvor: MN PRESS

Bila je to noć koju je Olimpijakos u potpunosti obilježio. Deklasirao je Bajern (112:69), ali pored ogromne razlike ostaće upamćena i još jedna maestralna utakmica Saše Vezenkova u Evroligi. Ona kojom je ušao u istoriju, pošto je oborio rekord crveno-bijelog tima iz Pireja. I to nije sve, klub je oborio i rekord po broju asistencija na meču.

Bugarin je meč završio učinkom od 45 poena, sedam skokova i dvije asistencije za 35 minuta na terenu. Vrijedi spomenuti i sjajne procete, pošto je do rekorda došao tako što je bio precizan 10/10 puta u šutu za dva, odnosno pogodio je osam trojki iz 10 pokušaja i sve to sa samo jednim slobodnim bacanjem.

Prije Vezenkova najveći broj poena u Olimpijakosu postigao je Leri Midlton još 1989. u utakmici protiv Zadra kad je postigao 40 poena. Drugi na listi bio je reprezentativac Jugoslavije Žarko Paspalj koji je 1992. ubacio poen manje u meču sa Olimpijom. Sa njim poziciju dijele i Volter Beri koji je isto toliko ubacio Ulkeru 1995. i ponovo Midlton, kojem je Zadar bio taličan, pa je i u drugom susretu imao zapažen učinak.

Vezenkov je prestigao košarkaške legende, ali s obzirom na to da su rekordi postavljani u periodu kada nije bio rođen bio je upitan da li zna o kojim igračima se radi.

"Naravno da sam čuo. Pogotovo za Paspalja. Odgledao sam veliki broj njegovih snimaka. Nisam slutio da će moje ime stajati pored takvih svetih čudovišta košarke i kluba kakav je Olimpijakos. Veoma sam srećan i mnogo mi znači sve ovo", rekao je Vezenkov.

Nije Vezenkov jedini koji je postavio rekord, poslije individualnog uspjeha stigao je i timski. Olimpijakos je podijelio 36 asistencija, što je rekord kluba.

"To je veliki broj, mada je to naša filozofija - lopta mora da se kreće. To je ono što trener traži od nas i mi to radimo. Svi u timu su odlični dodavači, niko ne igra sebično."

Povratnik u crveno-bijeli dres je promašio prvi šut, ali poslije toga je sve teklo po planu i nanizao je čak 17 lopti u obruču. Nevjerovatnu statistiku Bugarin je jednostavno opisao:

"Ne razmišljate o takvim stvarima dok traje utakmica, samo igrate svoju igru. Želite da date sve od sebe. Osjećao sam se dobro, bilo je ovo jedno od večeri kada vam sve polazi za rukom. Saigrači su me tražili na terenu. Stvarali smo stvarno dobre pozicije u napadu i šutevi su samo ulazili."

Olimpijakos nije sjajno počeo sezonu, ali se tim brzo oporavio i sada zauzima prvo mjesto na tabeli Evrolige sa skorom 14-6.

