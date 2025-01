"Saša, sram te bilo!" Trinkijeri na srpskom vikao na Bugarina (VIDEO)

Andrea Trinkijeri je na srpskom vikao na Sašu Vezenkova zbog načina na koji je odglumio faul na utakmici Evrolige.

Poslije malog novogodišnjeg odmora Evroliga se vratila, a jedan meč bio je posebno zanimljiv i zbog dešavanja pored samog terena. Utakmica između Žalgirisa i Olimpijakosa donijela je mnogo toga na parketu, ali je "prštalo" i pored gjde je Andrea Trinkijeri na srpskom vikao na bugarskog košarakaša Sašu Vezenkova.

Na oko dva minuta prije kraja treće četvrtine Vezenkov je u skoku uhvatio loptu i onda je "prodao" faul, bilo je tu malo i glume, sudije su na to nasjele i dosudile faul u korist košarkaša Olimpijakosa. Vidio je sve to Trinkijeri i bio veoma ljut na arbitre koji su donijele takvu odluku.

Došlo je do rasprave sa njima, odluka nije promijenjena, a onda je Vezenkov stao da izvede slobodna bacanja. Promašio je prvo i dok se lopta odbijala daleko od koša Trinkijeri je na srpskom viknuo ka Saši "Sram te bilo". To se čulo jasno, a čuo je to i Vezenkov. Vidjelo se to i po njegovoj reakciji, odmah se okrenuo i pogledao je ka bivšem treneru Partizana. Pogledajte i tu situaciju:

Što se dešavanja na meču tiče Olimpijakos je na kraju pobijedio (92:85). Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je upravo Vezenkov sa 24 poena (6/7 za dva, 2/7 za tri) i 7 skokova, Šakil Mekisik je dodao 17, a Nikola Milutinov 6 poena. Na drugoj strani Silvan Francisko dao je 22 poena, a Loni Voker 11.

