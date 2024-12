Okrenuo sam glavu od Trinkijerija, a onda mi je prišao: Mijailović nije mogao da vjeruje šta se desilo

Ostoja Mijailović otkrio je detalje susreta sa Andreom Trinkijerijem koji je kao trener Žalgirisa gostovao Partizanu.

Andrea Trinkijeri vratio se u utorak pred navijače Partizana u "Beogradskoj areni" i zaplakao je kada su ga Grobari pozdravili velikim aplauzom. Nisu zaboravili sve što je učinio za klub od 2018. do 2020. godine, međutim poznato je i da se nije na najljepši način rastao sa Partizanom jer ga je tužio zbog zaostalih zarada.

To nije pokvarilo njegov odnos sa navijačima, ali jeste sa predsjednikom kluba Ostojom Mijailovićem. U podkastu "Meridan Sporta" otkrio je kako je izgledao njihov susret u "Beogradskoj areni" poslije utakmice u kojoj je Partizan srušio Žalgiris.

"Ja sa Trinkijerijem nisam progovorio nijednu riječ do prije neki dan otkako je otišao iz Partizana", rekao je Mijailović i ispričao kako mu je Italijan sam prišao: "Danas razumijem i njega, jer se borio za rezultate, bio na korak do cilja. Poslije pobjede nad Žalgirisom, krenuo je prema meni, ali ja sam okrenuo glavu, jer nismo u komunikaciji. Nisam želio susret, ali mi je on prišao i pružio mi je ruku. Čestitao mi je pobjedu. To je divan gest".

Šta se desilo između dvije strane? Evo šta kaže Mijailović: "Isplatili smo mu cijeli ugovor. Problem je nastao oko toga da li će biti sedam i po plata ili deset. Mi smo stali na sedam i po, a trebalo je na kraju osam i po plata da mu isplatimo, tako da smo mu dugovali jednu. Svi mi na kraju radimo za novac. Trinkijeri je bio isplaćen", zaključio je on.

Mijailović ističe i da je Partizan danas "najmodernija korporacija" koja je finansijski potpuno stabilna jer je riješen dug od oko osam miliona evra koji ga je dočekao. Sada su apetiti porasli.

"Svi vide pobjedu nad Panatinaikosom od 20 razlike, ali to je krajnji rezultat. Nije lako pobijediti šampiona, ali ako imate stabilan budžet, kvalitetne igrače i stručni štab, imate predispozicije za uspjeh. Partizan u budućnosti vidim kao finansijski stabilan klub, što garantuje veću mogućnost da dobijemo licencu na nekoliko godina. Zaista želim licencu barem na pet godina, kao i Zvezda. Da budemo zajedno u Evroligi i da ljude usrećujemo. Da budemo rivali, ali i sportski prijatelji", zaključio je on.