Partizan je krenuo i melje sve pred sobom: Od otpisane sezone do gaženja šampiona Evrolige!

Partizan je podigao nivo igre, ušao u seriju pobjeda i vratio se u igru za plej-of Evrolige.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Pre tačno tri nedjelje, 15. novembra, Partizan je bio u nokdaunu. Izgubio je od Armanija u Areni, imao je skor 2-8 i nalazio se u donjem dijelu tabele Evrolige. Tada je Željka Obradovića žestoko iznerviralo jedno pitanje na konferenciji za medije. Čuo je između ostalog i konstataciju da će "njegov tim do kraja sezone da igra samo za časno učešće". Povisio je ton.

"Hvala vama, jer ima još ljudi koji tako misle, dali ste mi ekstra motivaciju. Da završimo Evroligu u 10. kolu? Možda bi se složio sa vama neko ko se ne zove kao ja i ko nema svo ovo iskustvo. Ja sam zadnji čovjek na svijetu koji će tako da razmišlja", odgovorio je Obradović tada.

Šta se promijenilo u tom periodu? Prosto je - Partizan je počeo da pobjeđuje. Upisao je četiri trijumfa u nizu. Krenulo je od uspjeha u derbiju i pobjede protiv Crvene zvezde, pa je onda pao Olimpijakos, jedan od glavnih favorita za titulu. A, u duploj evroligaškoj nedjelji prvo je srušen Žalgiris, pa onda i aktuelni šampion Panatinaikos. I to na kakav način! Demonstracijom sile protiv ekipe Ergina Atamana (91:73).

Za 21 dan je Željkova ekipa došla od "otpisanih" do tima koji je u igri za plej-of. Poslije 14 odigranih kola ima skor 6-8 i priliku da se bori za mesto u doigravanju. Na tom 10. mjestu u ovom momentu je Efes sa skorom 7-7, ali 14. runda još nije završena, pošto treba da se odigraju još četiri meča.

Sve je krenulo od kapitena!

Izvor: MN PRESS

U razmaku od samo nedjelju dana Partizan je u punoj Areni srušio dva najveća grčka kluba. Prvo Olimpijakos, pa onda i Panatinaikos. Atamanov tim je "počišćen" u Beogradu. Poslao je crno-bijeli tim jasnu poruku svim rivalima - vratili su se i ne plaše se nikoga. Posebno ne pred preko 20.000 ljudi na tribinama.

Veoma važnu ulogu u ubjedljivoj pobjedi Partizana imao je upravo kapiten Vanja Marinković. Pogodio je tri najvažnije trojke kada je bilo najpotrebnije. U završnici prvog poluvremena dao je tri trojke u nizu i omogućio Partizanu da na pauzu ode sa osjetnim vođstvom (44:37) i sa dodatnim samopouzdanjem. Za 71 sekundu dao je 9 poena koji su možda bili i ključni za konačan ishod!

Tandem Džounsova dominirao, Braun heroj iz sjenke!

Izvor: MN PRESS

Očekivala se reakcija Panatinaikosa u drugom poluvremenu, ali je to Partizan spriječio ekspresno. Isak Bonga je dao bitnu trojku, a onda je Sterling Braun pokazao šta sve može. Na jednoj strani sjajno je čuvao Kendrika Nana i radio "prljav posao" u odbrani, a na drugoj je pogađao. Dao je dvije važne trojke, uključio se i Dvejn Vašington i prednost srpskog tima samo je nastavila da raste i raste.

Ogromne zasluga za sve to ima tandem Džounsova. Plejmejker Karlik i centar Tajrik bili su nezaustavljivi. Organizator igre je u potpunosti nadigrao Nana, jednu od najvećih zvijezda Evrolige. Pokazao je zašto su ga lejtos tražili i NBA klubovi, ubacio je 18 poena (4/7 za dva, 3/3 za tri, 4as, 3sk). Čak mu je i dvorana skandirala "MVP, MVP"...

Tajrik je za to vreme dominirao u reketu i to protiv, po mnogima, najboljeg centra Evrolige Matijasa Lesora. Meč je završio sa dabl-dabl učinkom (12 poena, 10 skokova), imao je dvije asistencije, jednu ukradenu loptu, sjajno se pozicionirao u defanzivi, donosio energiju i na taj način i sjajnim zakucavanjima i sve to pomoglo je crno-bijelima da dođu do velike pobjede.

Šta čeka Partizan do kraja godine?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je poslije 14 odigranih mečeva na skoru 6-8 i do kraja tekuće godine ima još četiri evroligaške utakmice. Dvije kod kuće i dva na gostovanju. Teži dio rasporeda pregrmio je sa četiri pobjede, a sada slede utakmice u kojima će imati i ulogu favorita.

Alba - Partizan (12.12, 19 časova)

Partizan - Asvel (17.12, 20.45h)

Efes - Partizan (20.12, 18.30h)

Partizan - Fenerbahče (27.12, 20.30h)

Prije izlaska na parket košarkaša Partizana stoji natpis "Kreni i sve pred sobom melji". Upravo je to uradio u prethodne tri nedjelje, krenuo je i sve pred sobom melje...

