"To što je uradio je okrenulo meč!": Željko objasnio, ovako je slomljen prvak Evrope!

Željko Obradović je poslije pobjede nad Panatinaikosom govorio o maestralnoj roli kapitena Vanje Marinkovića.

Izvor: MN Prees

Partizan je pobijedio Panatinaikos 91:73 u okviru 14. kola Evrolige. Izabranici Željka Obradovića nisu najbolje startovali u kontinentalnom takmičenju, ali su sada nanizali četiri pobjede. Poslije velikog trijumfa nad šampionom Evrope trener crno-bijelih je iznio utiske.

Može se reći da su tri trojke Vanje Marinkovića u posljednjih dva minuta druge četvrtine odnijele prevagu. "Bez ikakve sumnje to što je Vanja uradio u završnici prvog poluvremena je okrenulo utakmicu. Prvi put onaj pored klupe, veoma težak, a već onaj zadnji iz auta to je bio dogovor, da se igra na njega. Pročitao je odbranu, digao se, pogodio, to je nešto što diže moral ekipi. To je nešto što je utakmici dalo drugi tok, sve se slažem".

Govorio je trener Obradović i o Dvejnu Vašingtonu i njegovoj roli protiv Panatinaikosa.

"Jeste, igra dobro, igra pametno. Ovo što sam ja sa njim razgovarao. On ima kreaciju, brzinu i sve to treba da koristi. Bilo je pitanje o selekciji šuta, to je bilo dobro. Imao je jedan ishitren šut, ali mislim da je to bila stvar umora. Ali kad tim radi, kad vidite da tim priča između sebe na svakom prekidu, to je ono što me raduje".



Bio je upitan trener Partizana da prokomentariše i izostanak sa utakmica Duška Vujoševića, na to je Obradović rekao:

"Privatne stvari su privatne stvari. Ja Duleta volim da vidim uvijek gdje god. A možete misliti koliko bih volio da ga vidim na utakmicama Partizana. Moj i njegov odnos je cijeli život isti, on je meni bio trener. Cijeli život imamo poštovanje prema ovome što se zove Partizan. Duleta volim da vidim gdje god, a bio bih presrećan kada bi počeo da dolazi na utakmice Partizana", zaključio je trener.

