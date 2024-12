"I kad je bilo 2/8, znao sam da možemo da pobjeđujemo!" Karliku cijela Arena vikala "MVP", on vjerovao sve vrijeme!

Karlik Džons je poslije pobjede nad Panatinaikosom iznio prve utiske.

Izvor: MN Prees

Partizan je odlično odigrao meč 14. kola Evrolige i uspio je da pobijedi Panatinaikos! Jedan od najboljih pojedinaca ovog meča bio je Karlik Džouns kome je u jednom trenutku cijela hala skandirala "MVP. MVP". To sigurno neće skoro zaboraviti, a možda i nikada.

"To mi je bila kruna večeri. Bilo je ludo, pjevala je to cijela Arena. Mogao sam samo da se smijem i da upijam to", rekao je on poslije meča.

Na samom početku pohvalio je svoj tim.

"Kakva pobjeda! Česittam svim saigračima, svi su uradili svoj posebno, ali posebno moram da pohvalim Vanju, Frenka, Sterlinga... Mislim da su oni uradili sjajan posao na Kendriku večeras. Mislim da smo to uradili zajedno i uspjeli smo", započeo je Karlik.

Nije Partizan najbolje startovao imao je skor 2-8, ali ekipa nije odustajala.

"Nikada! Uvijek sam osjećao da možemo da pobjeđujemo na utakmicama, a kao što sam rekao ranije mi smo mlad tim, nova smo grupa. Moramo da se uigramo, ali najbitnije je da ostanemo skromni. Ja kažem, nikada ne treba biti ni previsoko ni previše nisko. Drago i je što pobjeđujemo, ali moramo da ostanemo svoji".

Pogledajte 03:55 Karlik Dzons posle pobede nad PAO Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Ekipa je iz svakog susreta izvukla pouku.

"Moramo da znamo da smo bili u poziciji gdje smo gubili mečeve. Moramo da znamo da smo saznali kao da dobijamo u ovih nekoliko prethodnih utakmica. Mislim da nam je jasno kako je izgubiti, pogotovo nekoliko zaredom. Zato moramo da idemo meč po meč, da budemo svoji".

Pred sam kraj meča, Karlik je doživio da mu 20.000 skandira 'MVP, MVP', upitan je za osjećaj.

"100 odsto! Igrao sam dosta utakmica čak i prije nego što sam odigrao prvi meč, osjećao sam da sam jedan od najboljh u ovoj ligi. Ne bih da potcijenim druge momke u ovoj ligi, to je samo povjerenje u sebe i samopouzdanje", zaključio je.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!