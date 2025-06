Zašto je poslije devet godina u Atalanti Gasperini odabrao Romu? Veliki izazov - uzbuđenje i adrenalin već su tu!

Đan Pjero Gasperini skoro deceniju je vodio Atalantu, a sada je odlučio da je vrijeme za novi izazov u karijeri - na rimskom "Olimpiku".

Izvor: Twitter/As Roma/Screenshot

Nakon punih devet godina, Đan Pjero Gasperini napustio je redove Atalante. Klub iz Bergama vodio je s klupe skoro deceniju, formirao ekipu koja je bila "tvrd orah" ne samo najjačim klubovima u Italiji, nego i na međunarodnoj sceni.

Sa "boginjom" je u sezoni 2023/24 osvojio Ligu Evrope, sezonu kasnije ponovo je uveo tim iz Bergama u Ligu šampiona, a kada se zaisitio, odlučio je da je vrijeme za novi izazov u karijeri.

Danas je zvanično preuzeo kormilo Rome, sa kojom je dogovorio trogodišnju saradnju. U prvom obraćanju javnosti govorio je o raznim temama.

"Prvi utisci su nesumnjivo veoma pozitivni. Danas sam prvi put došao u Trigoriju (trening centar Rome, prim. aut.), nisam poznavao ovaj centar, koji je prelijep, funkcionalan, najbolji mogući za one koji žele da rade u ovakvom okruženju", počeo je Gasperini, a zatim je pojasnio svoju odluku da dođe u Rim.

"Romu sam izabrao jer je to veliki izazov. Meni je potreban značajan izazov, da dođem u sredinu sa velikom strašću. To mi je donijelo ogromno uzbuđenje. Priliku koju su mi dali Ranijeri, klub i vlasnici, doživio sam kao snažan nalet adrenalina koji mi je bio potreban da bih napravio nešto dobro."

Izvor: Twitter/As Roma/Screenshot

Oproštajući se od Atalante nakon devet godina Gasperini je poručio da mu je potreban "uzbudljiv izazov, koji mi daje adrenalin." Da li je taj adrenalin dolazio iz okruženja, ekipe, prestiža kluba, čega tačno?

"Da, od svih tih elemenata. I od činjenice da iza Rome stoji ogromna strast, da želi da postigne velike ciljeve. Mislim da postoje svi uslovi, jer klub ima veoma jaku upravu, koja želi da razvija Romu i podigne je na viši nivo. Tu je i Ranijeri, koji je sam po sebi garancija za grad i navijače. Sportski direktor je veoma mlad, ali ima veliku radnu sposobnost i skauting znanje, što sam imao prilike da primijetim. I on i njegovi saradnici su puni entuzijazma i veoma pripremljeni. Vjerujem da su uslovi odlični da se uradi dobar posao, kao što sam već rekao."

Ranije je izjavljivao da Roma često igra kvalitetan fudbal, pa je logično pitanje bilo koliko je upravo to uticalo na njegovu odluku da sjedne na klupu "vučice".

"Kad sam dolazio da igram u Rim, i kao igrač, a kasnije sa Đenovom i Atalantom kao trener, uvijek sam zaticao tim koji igra visokim kvalitetom, u ambijentu koji ga gura snažno. Možda je posljednjih godina došlo do malog pada, ali dolazak Ranijerija je ponovo dao snagu i donio važne rezultate. Rim, i pored toga što posljednje godine nisu bile na nivou očekivanja, ostaje sredina gdje, ako uspijete da igrate lijep fudbal i uz to ostvarite rezultate, to može mnogo da pomogne."

Izvor: Twitter/As Roma/Screenshot

Kakav igrač mora da bude da bi igrao u Gasperinijevom sistemu?

"Mora da igra dobro", kroz smijeh kaže novi trener Rimljana. "Bilo bi lako reći to ovako, ali ne vjerujem da tu ima mnogo tajni. Moj stil igre odražava moje karakteristike. Moji timovi uvijek igraju na određeni način – sa intenzitetom, agresivno, ali ne samo to. Uvijek smo bili tim koji postiže mnogo golova, uvijek smo više razmišljali o tome da damo gol više nego što primimo, mada smo u posljednjim godinama značajno popravili i defanzivnu fazu. Dakle, poslije toliko godina u Seriji A moje karakteristike su poznate, i volio bih da ih primijenim i u Rimu."

Roma iza sebe ima armiju navijača.

"Uvijek sam ih doživljavao kao primjer velikog entuzijazma, to je stadion koji je uvijek pun. Prva stvar koju moramo da uradimo, ja i tim, jeste da ih pridobijemo. A to se može postići kroz uvjerljive nastupe, gdje se ljudi identifikuju sa svojom ekipom, bez obzira na rezultat. Uspjećemo ako budemo igrali dobre utakmice, tako da publika bude zadovoljna igrom svog tima. Na kraju, rezultat je ono što se broji", zaključio je Gasperini.