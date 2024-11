Žarko Paspalj udario po Svetislavu Pešiću: "Majstore, gdje si bio 15 godina? Nije te bilo briga"

Proslavljeni košarkaš i dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije Žarko Paspalj ima šta da zamjeri selektoru Srbije Svetislavu Pešiću.

Žarko Paspalj je u intervjuu za hrvatske medije govorio o smrti Dražena Petrovića i svojim uspomenama na generaciju reprezentacije Jugoslavije sa kraja osamdesetih i početka devedesetih godina, ali dotakao se i aktuelnih tema. Na konstataciju novinara da je selektor Srbije u intervjuu rekao da će srpska košarka da doživi sudbinu hrvatske ako se ne popravi rad sa mlađim kategorijama i ako se tu ne uloži više, imao je šta da kaže Paspalj.

Istakao je da je to što je Svetislav Pešić selektor sjajna stvar za nacionalni tim Srbije, ali je takođe naglasio da i pored pomenutih komentara ima stvari koje zamjera iskusnom stručnjaku. Ali kako kaže, bolje je da ćuti.

"On to govori posljednje četiri godine. Majstore, gdje si bio zadnjih 15 godina? Nije te bilo briga jer si radio napolju. Mislim da je licemjerno da on na to upozorava sada, kada je tu i kada je vidio iz prve ruke što se događa. Mi to znamo posljednjih 15 godina, a šta su to on i svi drugi veliki treneri uradili po tom pitanju? Šta su uradili da na bilo koji način daju podsticaj i mladim trenerima i mladim igračima? Ta mi tema nije baš najugodnija jer mislim da ne možeš da imaš dva različita aršina kada pričaš o nečemu", naglasio je Paspalj u intervjuu za "tportal".

Iako se slaže sa izrečenim i sam uviđa opasnost da srpska košarka ode stranputicom, smatra da je o tome trebalo ranije progovoriti. "Slažem se, nastavimo li ovako, dogodiće nam se hrvatska košarka, ali imao si 15 godina da govoriš o tome i gdje si bio? Baš te bilo briga tada, kada si bio napolju. Srbija te tada nije zanimala. Sada si došao, potpisao si za pristojan ugovor i odjednom imaš nešto da kažeš. To što je Pešić napravio na klupi Srbije je sjajno, to mu niko ne može oduzeti, ali sve ostalo... Bolje da ćutim", završio je Paspalj.

