"Došao je u NBA bez koljena i razbio sve": Učio Amere košarci, poklonio mu se i najveći

Čak je i Vilt Čembrlen bio oduševljen igrom Arvidasa Sabonisa u NBA ligi.

Nikola Jokić sada dominira u NBA ligi, a nije prvi centar iz Evrope koji je uspio da bude dominantan u najjačoj ligi na svijetu. Zapravo je prvi visoki igrač iz Evrope koji je bio izrazito dominatnan bio Arvidas Sabonis. Iako je u NBA ligu stigao sa 34 godine bio je tako dobar da ga je pohvalio i Vilt Čembrlen.

Najdominantniji centar u NBA ligi do pojave Šekila O'Nila je u svoje vrijeme znao redovno da postiže 50 poena, imao je utakmicu sa preko 100 poena, a imao je i teoriju zbog čega je Sabonis bio tako dobar. Kako kaže učio je košarku u Evropi, a zna se od koga su Evropljani učili.

"Nakon što je igrao 10 ili 15 godina u Evropi gdje je bio najbolji igrač on je dođao da igra u NBA. Trebalo je to da bude krem de la krem svjetske košarke. Ovdje je sa 34 godine iako je imao dva povrijeđena koljena Sabonis razbio većinu naših centara. Sabonis je učio da igra košarku sa starih video kaseta, sa mečeva koje smo mi igrali pedesetih i šezdesetih. Učili su ga evropski treneri koji su sve o košarci naučili od nas. Koristeći to dobro poznavanje igre on je sebe napravio boljim od mnogih fizički moćnijih i mlađih centara koji su bili u mnogo boljoj formi", rekao je Vilt Čembrlen.

Žarko Paspalj ga dobro zapamtio

"Ja ga ne znam, nisam igrao protiv njega nepovrijeđenog, samo sam čuo priče da je to bilo čudo nad čudima kada se pojavio prvi put na Evropskom prvenstvu. Onda se u međuvremenu izdešavalo šta se izdešavalo, jedna Ahilova, druga Ahilova. U Koreju je došao nakon što je operisao dvije Ahilove tetive. On ne može da trči. Bio sam prisutan u polufinalu kada je ubacio Amerikancima dao 25 poena, imao 20 skokova, uneredio ih, tako su Rusi ušli u finale i dobili nas u finalu. Zamisli ti tog čovjeka koji je bio zdrav i mogao da trči kao Vembanjama u onom vremenu. A svakako zna više košarke od Vembanjame", rekao je Žarko Paspalj o Sabonisu.

Ko je Arvidas Sabonis?

Sada ima 60 godina i mlađi ga vjerovatno bolje znaju kao oca Domantasa Sabonisa, centra Sakramento Kingsa. On je u Evropi brutalno dominirao od početka osamdesetih do sredine devedesetih, a onda je prešao u Portland i tu bio od 1995. do 2003. godine. Završio je karijeru 2004. u svom Žalgirisu. Osvajao je Evroligu, ligu SSSR-a, ACB ligu, litvansko prvenstvo...