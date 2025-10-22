logo
Šampion NBA lige umalo izgubio na startu nove sezone: Šej poništio sjajne partije Šenguna i Durenta

Šampion NBA lige umalo izgubio na startu nove sezone: Šej poništio sjajne partije Šenguna i Durenta

Autor Nemanja Stanojčić
0

Hjuston je sa Šengunom i Durentom bio veoma blizu da pobijedi Oklahomu, aktuelne šampione NBA lige. Sjajan meč na otvaranju nove sezone.

sengun i durent umalo srusili oklahomu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nova sezona NBA lige počela je spektakularnom utakmicom između Oklahome i Hjustona koja je završena pobjedom aktuelnog šampiona poslije dva produžetka (125:124). Počelo je dodjelom nagrada, Nikola Topić uzeo je prsten za osvajanje titule, a onda su navijači mogli da uživaju u nevjerovatnom meču.

Fenomenalnu utakmicu odigrao je "Bejbi Jokić", ali nije to bilo dovoljno za iznenađenje na startu sezone. Alperen Šengun je za 49 minuta bio blizu tripl-dabla (39, 11sk, 7as). Pratio ga je Kevin Durent (23, 9sk, 4as), dok je Amen Tompson dodao 18. Na drugoj strani sjajan meč odigrao je MVP Šej Gildžus-Aleksander (35, 5as, 5sk) i ujedno je on bio heroj. Čet Holmgren ga je pratio (28, 7sk), a zanimljivo je da je treći strijelac bio belgijski reprezentativac Adžaj Mičel (16).

Hjuston je bio bliži pobjedi, vodio je u trećoj četvrtini i dvocifrenom razlikom (63:51), ali je Oklahoma sve to brzo stigla i uslijedila je drama u posljednjem kvartalu. Durent je imao priliku da možda i završi meč, ali je na 10 sekundi prije kraja bio polovičan sa penala (104:102). Šej je uzeo loptu i na tri sekunde prije kraja pogodio za izjednačenje sa poludistance, a šut Šenguna uz zvuk sirene nije ušao u koš (104:104).

U prvom produžetku uloge su bile zamijenjene. Tanderi su bili blizu pobjede kada je Holmgren dao trojku (115:111), ali je Šengun zakucavanjem na devet sekundi prije kraja izjednačio (115:115), a Gildžus-Aleksander je izblokiran na šutu za pobjedu od strane Isona. To je značilo da će se igrati još pet minuta. Šej je bio polovičan sa penala na 33 sekunde prije kraja drugog produžetka (123:122), Šengun je donio vođstvo na 11 sekundi do kraja, ali je onda Šej pogodio oba slobodna bacanja i tako stavio tačku poslije maratonske utakmice (125:124).

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Alperen Šengun Kevin Durent košarka NBA liga

