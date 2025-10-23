Evroliga se oglasila zbog Uroša Nikolića: Vode se dvije istrage o srpskom sudiji

Uroš Nikolić suspendovan je dok se ne završe istrage.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški sudija Uroš Nikolić uhapšen je zbog sumnje da je uključen u kriminalne radnje "vračarskog klana", a ta vijest privukla je mnogo pažnje u sportskoj javnosti. Ubrzo nakon informacije o hapšenju oglasila se i Evroliga, u kojoj je Nikolić redovno dijelio pravdu.

To više neće biti slučaj, navodi se u saopštenju koje je izdalo najjače takmičenje košarkaških klubova u Evropi. Uroš Nikolić je suspendovan i ta odluka biće na snazi dok se ne završe istraga u Srbiji i interna provjera svih detalja od strane Evrolige.

"Sudija Uroš Nikolić suspendovan je iz suđenja na svim košarkaškim takmičenjima Evrolige dok se ne završe istraga lokalnih vlasti i interna provjera Evrolige", navodi se u saopštenju.

Podsećamo, Košarkaški savez Srbije već je suspendovao Uroša Nikolića, nakon njegovog hapštenja.

