Janakopulos zbog Nikolića najavio da PAO odlazi: Sa Instagrama je poslao prijetnju Evroligi

Janakopulos zbog Nikolića najavio da PAO odlazi: Sa Instagrama je poslao prijetnju Evroligi

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Temperamentni Grk Dimitris Janakopulos prije nekoliko mjeseci poslao poruku Evroligi da će zbog sudija, među kojima je i Uroš Nikolić, Panatinaikos napustiti takmičenje.

Dimitris Janakopulos spominjao Uroša Nikolića Izvor: Instagram/Dimitris Giannakopoulos/MN Press

Košarkaški sudija Uroš Nikolić, godinama jedan od najboljih u regionalnoj i evropskoj košarci, uhapšen je po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je dio organizovane kriminalne grupe osumnjičena za teška krivična djela. Ova vijest odjeknula je u evropskoj košarci, jer je Nikolić i ove sezone trebalo da dijeli pravdu na mečevima najboljih timova.

Ovo nije prvi put da se Nikolić nalazi u centru pažnje zbog tema koje nemaju direktne veze sa košarkom. Svojevremeno ga je Crvena zvezda tužila zbog napravljene materijalne štete u svlačionici, a ne tako davno je na utakmici Ilirije iz dvorane izbačen legendarni Ivo Daneu - upravo na insistiranje Uroša Nikolića. Takođe, srpski arbitar se našao u centru pažnje i nakon jednog od snimaka koje je vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos objavio na mrežama.

Prije nekoliko mjeseci, kontroverzni vlasnik grčkog velikana objavio je snimak u kojem je napadao Dejana Bodirogu, ali i brojne arbitre koji su dobro poznati u našem regionu. "Radović, Belošević, Javor, Pukl, Nikolić, Hordov...", govorio je u kameru zadihani Janakopulos, prije nego što je najavio da će njegov klub napustiti Evroligu.

Pominjanje sudija koji dolaze iz ABA lige bilo je samo uvod u jedno od najčudnijih obraćanja Dimitrisa Janakopulosa. On se tom prilikom hvatao za međunožje i pokazivao srednji prst u kameru, a prozivao je i Real Madrid jer se ne bune dovoljno zbog svega što rade arbitri na mečevima Evrolige.

"U Grčkoj postoji izreka: kad si dobar, misle da si slab. Mi nismo slabi, vjerujte nam! Mi smo jači od svih vas zajedno. Pogledajte nas...Hoćete moj potpis za narednih deset godina u Evroligi? Evo šta ćete dobiti!", vikao je Janakopulos i zatim dodao: "Igrajte za sebe! Mi ćemo ići u NBA ili FIBA. Zovete me u Istanbul 27. i 28. aprila da potpišem na deset godina?U nekom trenutku ćete se svi konačno probuditi - ja nisam problem, ja sam vaše rješenje".

